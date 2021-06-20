شكرا لقرائتكم خبر عن اجدان تعزز مشاريعها الفاخرة بفندق " فيرمونت أجدان الخبر" بالتعاون مع "أكور" العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة اجدان للتطوير العقاري اتفاقيه تعاون مع مجموعة الضيافة الرائدة عالميًا "اكور"، لتطوير وتشغيل اول فندق لفيرمونت بالمنطقة الشرقية، ضمن منظومة واجهة اجدان البحرية على ساحل مدينة الخبر، وسيضم الفندق المتوقّع افتتاحه في عام 2023، 160 غرفة وشقة فندقية ومطاعم ومقاهي وقاعات للاجتماعات والمناسبات لاستيعاب الفعاليات الاجتماعية والمؤسسية الكبرى.

بهذه المناسبة قال الاستاذ عبدالله الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة أجدان للتطوير العقاري: "تستند قيمنا إلى تعزيز التحوّل المجتمعي، والمساعدة في إثراء جودة الحياة، والمضي قدمًا مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف "لم نستطع التفكير في شريك أفضل من أكور للانضمام إلى رؤيتنا وتطوير فندق "فيرمونت اجدان الخبر" على واجهة أجدان البحرية. فقد تميزت هذه الوجهة وعرفت بكونها واحدة من أكثر وجهات الجذب السياحية المرغوبة للسكان والزوار في المنطقة الشرقية ".

وبدوره قال المهندس محمد العتيبي الرئيس التنفيذي لشركة اجدان: " نحن فخورين بأن نكون أول مطور من القطاع الخاص يضع بصمته مع "اكور" لتحقيق هذا التحول الكبير في نمط الحياة وصناعة السياحة في المنطقة الشرقية، فبتوقيع هذه الاتفاقية، نكمل آخر درة من مكونات واجهة أجدان البحرية وهو المشروع الذي حصلت من خلاله شركة اجدان على جوائز عالمية في فئة مشاريع جودة الحياة".

ويقع الفندق في موقع استراتيجي في قلب مدينة الخبر، كجزء من واجهة أجدان البحرية، التي تضمّ مطاعم ومقاهي عالمية ومراكز تجارية وترفيهية ووحدات سكنية فاخرة مطلة على البحر. علاوة على ذلك، سيكون الفندق قريبًا من المقر الرئيسي لأرامكو السعودية، ومركز الملك عبد العزيز الثقافي" اثرا"، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والعديد من مراكز التسوق والمعالم السياحية في المدينة. والأهمّ من ذلك هو قرب الفندق من جسر الملك فهد حيث يربط آلاف المسافرين من البحرين إلى مدينة الخبر.

ومن جهته صرح مارك ويليس، الرئيس التنفيذي لشركة أكور في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والهند "نعتقد أنّ فندق فيرمونت اجدان الخبر الجديد سيصبح أفضل مشروع ليتوج تطوير الواجهة البحرية الرائدة في مجال الضيافة في المنطقة الشرقية، وربما في المملكة العربية السعودية بأكملها، ممّا يضيف إلى الزخم القوي لعلامة فيرمونت التجارية في المملكة – بعد نجاحنا بافتتاح فندق فيرمونت الرياض. بشكل عام، علامة فيرمونت التجارية لها مميزات تمنحها تلك القوة، من خلال الهندسة المعمارية الفريدة والديكور المعبر إضافة إلى مواقعها المميزة، يَعد الفندق بتقديم تجربة فاخرة لا تنسى لزوّاره، وسيرحّب فندق فيرمونت بالضيوف القادمين للعمل أو الاستجمام ويوفر لهم معايير فيرمونت الفاخرة، وسيضم الفندق صالة لكبار الشخصيات، ومنتجع فيرمونت الصحي، وصالة للرياضة، ومسبح، ونادي للأطفال".