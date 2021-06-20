شكرا لقرائتكم خبر عن " أرامكو" تعلن عن إتمام صفقة بقيمة 12.4 مليار دولار مع تحالف من المستثمرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت أرامكو السعودية وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كل من إي آي جي، وشركة مبادلة للاستثمار، عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، التي تم تأسيسها مؤخرًا، مقابل 12.45 مليار دولار.

ويشمل الائتلاف مجموعة واسعة من المستثمرين من أمريكا الشمالية، وآسيا، والشرق الأوسط.

وكجزء من الصفقة، التي أُعلن عنها في أبريل الماضي، دخلت شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام وأرامكو السعودية في اتفاقية استئجار وإعادة تأجير لشبكة أنابيب النفط الخام التابعة لأرامكو السعودية مدتها 25 عاما، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي المقابل، ستحصل شركة أرامكو لإمدادات الزيت الخام بدورها على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن كميات الزيت الخام التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لحجم تلك الكميات، وستحتفظ أرامكو السعودية بحصة أغلبية نسبتها 51% في الشركة الجديدة.

وستظل أرامكو السعودية محتفظة بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكل كامل مع السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن تفرض هذه الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام التي تخضع لقرارات الإنتاج التي تتخذها السعودية.

وانضم إلى الائتلاف صندوق طريق الحرير الصيني وشركة حصانة الاستثمارية السعودية، بحسب بلومبرج للأنباء.

كما أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، مؤخرا عن أنها سوف تنضم لمجموعة المستثمرين التي تشمل سامسونج أسيت مانجمنت لإدارة الأصول.