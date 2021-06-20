شكرا لقرائتكم خبر عن "السوق السعودي" على موعد مع عدد من عموميات الشركات خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 20 حتى 24 يونيو الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من الشركة العقارية، مبكو، أسمنت الجوف، غازكو، زجاج، الجوف، الكثيري القابضة، متطورة، ولاء للتأمين، أكسا التعاونية، بوبا العربية، معدنية، ساب تكافل.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة العقارية السعودية، اليوم الأحد، تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والقوائم السنوية من العام المالي 2021 والربع الأول من عام 2022 ميلادي وتحديد أتعابه.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، يوم الثلاثاء، على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة، بقيمة 37.5 مليون ريال عن العام 2020، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبنسبة 5% من قيمة السهم الإسمية.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة أسمنت الجوف، يوم الثلاثاء، تعيين مراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2021 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعاب مراقب الحسابات.

كذلك تصوت الجمعية العمومية لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"، يوم الثلاثاء، على صرف مبلغ 1.6 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، يوم الثلاثاء المُقبل، مُقترح تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة الكثيري القابضة، يوم الأربعاء المُقبل، مُقترح رأس المال من 90.417 مليون ريال إلى 113 مليون ريال، بنسبة زيادة 25%، وذلك عن طريق منح 1 سهم لكل 4 أسهم مملوكة.

وتنظر الجمعية العامة العادية للشركة السعودية للصناعات المتطورة، يوم الأربعاء المُقبل، في مقترح توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بقيمة 12.5 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنيه"، يوم الخميس المُقبل، تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والقوائم السنوية من العام المالي 2021 والربع الأول من عام 2022 ميلادي وتحديد أتعابه.