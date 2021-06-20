شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 20-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه في الاجل القصير ليغلق الاسبوع الماضي مرتفعا عند مستوى 6947 نقطة في ظل استمرار الاداء الايجابي للمؤشرات الفنية حيث يتداول مؤشر ماكد اعلى خط الصفر، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر الوصول لمستوى المقاومة 7000 نقطة، شرط عدم اختراق المؤشر لمستوى 6900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,934 بينما مستوى المقاومة هو 6,958 نقطة