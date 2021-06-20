شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 20-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى10743 نقطة، وسجل بعدما سجل انخفاض بلغ 10672 نقطة، ملامسا بذلك الحد السفلي للاتجاه العرضي على المدى القصير عند 10650 نقطة، بينما الحد العلوي 10800 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد الحدين المذكورين.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,682 بينما مستوى المقاومة هو 10,795 نقطة