شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 20-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 19.20 ريال، لينجح بذلك السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 19 ريال، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 20 ريال خلال الايام والاسابيع القادمة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اعلى مستوى 19 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 19.00 وبين مستوى المقاومة هو 19.40 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد