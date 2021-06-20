شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 20-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 5.14 ريال في اخر جلسات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 4.85 ريال مستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 5.40 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.07 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.20 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط