شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) يغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 20-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق الخميس الماضي عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 6.86 ريال، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 6.90 ريال، وهو ما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 6.60 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7.05 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.76 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.96 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط