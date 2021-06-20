شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة (JAZEERA) يتلقى مقاومة قوية -تحليل صباحي- 20-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 641 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 660 فلس، حيث يقابل خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه للوصول لمستوى الدعم 610 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 660 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 637 وبين مستوى المقاومة هو 643 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط