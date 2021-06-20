شكرا لقرائتكم خبر عن أسيكو (ACICO) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 20-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 121 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يشير الى ان السهم قد يعيد اختبار مستوى الدعم 113 فلس كمستوى اول ثم 102 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 127 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 116.0 وبين مستوى المقاومة هو 122.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط