شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت (KCEM) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 20-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق الاسبوع الماضي عند مستوى 255 فلس، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 248 فلس كمستوى اول ثم 240 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 265 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 253.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 257.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط