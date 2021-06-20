شكرا لقرائتكم خبر عن التجارية (ALTIJARIA) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 20-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة اخرى خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 105 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 102 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 109 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 104 فلس وبين مستوى المقاومة هو 105 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط