شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي (KIB) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 20-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 226 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 222 فلس كمستوى اول ثم 212 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 230 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 222 فلس وبين مستوى المقاومة هو 227 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط