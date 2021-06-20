شكرا لقرائتكم خبر عن حيات كوم (HAYATCOMM) يسجل اعلى مستوى في عشرة اشهر -تحليل صباحي- 20-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 79.40 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر اغسطس من العام الماضي، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 77 فلس خلال الايام القادمة، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 77 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 76.1 وبين مستوى المقاومة هو 84.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد