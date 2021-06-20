شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية تركيب مضخة أنسولين لرضيعة في مواساة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل قسم الأطفال بمستشفى المواساة بالدمام رضيعة تعاني حديثًا من داء السكري محوّلة من أحد المستشفيات الخاصة في المنطقة الشرقية نظرًا لصعوبة السيطرة على مستويات السكر وتكرر حالات نزول السكر الشديدة على جرعات قليلة لا تتجاوز الوحدة من الأنسولين.

تمت متابعة الحالة تحت إشراف الدكتور سلمان وناس استشاري الغدد الصماء للأطفال وأخصائية التغذية سكينة، حيث كان وزن الرضيعة لا يتجاوز 10 كلجم، وكان وقت وكمية إعطاء الطعام لدى الرضيعة غير منتظمة، ويستحيل علاج ومتابعة الحالة خارج المستشفى وإعطاؤها جرعات الأنسولين (الأقلام)، حيث تم استخدام أحدث التقنيات في هذا المجال.

وتم تركيب مضخة الأنسولين للرضيعة مرتبطة بحساس مع خاصية التوقف الديناميكي قبل وأثناء توقف نزول السكري مع برمجة دقيقة لمستويات الضخ الأساسي ومعامل الكربوهيدرات ومعامل حساسية الأنسولين، وخضعت والدة الرضيعة لتدريب مكثف على المضخة لمعرفة معدل الكربوهيدرات والعلاج الوظيفي بالأنسولين.

وبفضل الله، تمت السيطرة على الحالة وعلى مستويات السكر في الدم، مع حماية فعّالة للرضيعة من هبوط السكر، وما يسببه ذلك من تأثير مباشر على نموها العصبي.

واستقرت حالة الطفلة بعد خروجها من المستشفى، حيث كانت مستويات السكر التراكمي في حدود 6,8%، واستعادت والدة الطفلة القدرة على النوم بطمأنينة.

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