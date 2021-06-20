شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء منصة إلكترونية شاملة لمشاريع التخصيص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتجه المركز الوطني للتخصيص إلى إنشاء منصة إلكترونية شاملة لمشاريع التخصيص؛ لتعزيز الشفافية والنزاهة ومنع الاحتكار في مشاريع التخصيص، من خلال إتاحة البيانات والوثائق المتعلقة بمنافسات وإجراءات مشاريع التخصيص لأصحاب العلاقة والعموم.

جاء ذلك من خلال طرح المركز الوطني للتخصيص مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص للمرئيات في منصة «استطلاع»، حيث تهدف اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، وتوضح اللائحة الجوانب التي نص عليها نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 63) وتاريخ 5/ 8/ 1442هـ، وتورد اللائحة مبادئ التخصيص وخطط مشاريع التخصيص وأولويات تنفيذها، وأساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع نقل ملكية الأصول وآليات طرحها وتنفيذها والتعاقد عليها والشروط والضوابط اللازمة لذلك.

ووفقا للائحة التنفيذية فيما يتعلق في سجل مشاريع التخصيص يقوم المركز بإنشاء منصة إلكترونية مركزية شاملة، والمساهمة في دعم حق أصحاب العلاقة والعموم في الحصول على المعلومات المرتبطة بمشاريع التخصيص، واطلاع أصحاب العلاقة والعموم على سياسات وتوجهات الحكومة وخطط الجهات الحكومية فيما يتعلق بمشاريع التخصيص، والمساهمة في الترويج لفرص التخصيص الحالية والمستقبلية محليا ودوليا، ودعم جهود الرقابة الحكومية على مشاريع التخصيص، وتعزيز التنافس بشأن مشاريع التخصيص من خلال تمكين المستثمرين من معرفة مشاريع التخصيص المخطط تنفيذها، وبما يتيح لهم التخطيط المسبق للمشاركة فيها حال طرحها.

وحسب اللائحة، يكون السجل إلكترونيا، وعلى المركز اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمن المعلومات، ومنع أي تعديل أو اطلاع غير مصرح به على السجل، وتطبيق ضوابط الأمن السيبراني المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أو أي جهة أخرى مختصة.

وتتم إدارة السجل وحفظ الوثائق والبيانات الخاصة به بصورة إلكترونية، ويتم تنفيذ جميع الأنشطة والإجراءات المرتبطة بالسجل بصورة إلكترونية، بما في ذلك تزويد المركز بالمعلومات والوثائق، وتقديم طلبات الحصول على المعلومات، ومشاركة بيانات السجل مع أصحاب العلاقة.