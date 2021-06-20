شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل مكاسبها للأسبوع الرابع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت عقود النفط الآجلة، ماحية خسائر تكبدتها في وقت سابق ومسجلة رابع مكسب أسبوعي بعد أن قالت مصادر في أوبك، إن المنظمة تتوقع نموا محدودا لإنتاج النفط الأمريكي هذا العام على الرغم من ارتفاع الأسعار.

وقالت مصادر في أوبك إن مسؤولين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول حصلوا من خبراء بالقطاع على توقعات الإنتاج الأمريكي. ويمنح هذا المنظمة المزيد من القدرة على إدارة السوق قبل زيادة قوية محتملة لإنتاج الخام الصخري في 2022.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا بما يعادل 0.6%، إلى 73.51 دولار للبرميل عند التسوية. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا أو 0.8%، إلى 71.64 دولار للبرميل. وسجل الخامان القياسيان مكسبا أسبوعيا بنحو 1%.