شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يجمع العزم الإيجابي – تحليل صباحي – 20-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) حول 10850.00، ويحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، ولا زلنا ننتظر استئناف الاتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط، حيث يتواجد الهدف التالي عند 11000 ثم 11300.

التماسك فوق 10810 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره من المحتمل أن يجبر المؤشر على تحقيق انخفاض تصحيحي لاختبار مناطق 10540 قبل العودة للارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,780.00 ومستوى المقاومة 11,100.00.