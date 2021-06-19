شكرا لقرائتكم خبر 1121 مصنعا غذائيا في المملكة توفر 82 ألف وظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد مصانع الأغذية في المملكة حتى الربع الأول 2021، نحو 1,121 مصنعا، مسجلة نموا قدره % 9 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وكان عدد التراخيص الصناعية ارتفع بنسبة 61% خلال عام 2020 بـ 114 ترخيصا مقارنة بعام 2109.

وبحسب تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية، وصل حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في المملكة إلى نحو 87 مليار ريال، تشكل 8% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، مبينا أن مصانع المنتجات الغذائية تشكل ما نسبته %11 من إجمالي عدد المصانع في المملكة وتسهم في توفير أكثر من 82 ألف وظيفة.

وأشار التقرير إلى أن منتجات مصانع حفظ وتجهيز الفاكهة والخضار تتصدر قائمة المصانع المنتجة للأغذية في المملكة بنحو 296 مصنعا، تليها مصانع منتجات المخابز بـ240 مصنعا، مبينا أن النسبة الأكبر من المصانع الغذائية ترتكز في ثلاث مناطق رئيسة تغطي الطلب المحلي وتوجد في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأفاد بأن الاستثمار المحلي في نشاط صناعة الأغذية استحوذ بشكل كبير على غالبية الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة تصل إلى %90، فيما انقسمت الـ10% المتبقية بين استثمارات أجنبية ومشتركة، لافتا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في إنتاج وصناعة المواد الغذائية تشكل النسبة الأكبر من عدد إجمالي المصانع في المملكة بواقع %88.

وأضاف تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن مصانع المنتجات الغذائية في المملكة تنتج أكثر من 1.582 منتجا غذائيا، في حين تعد عصائر الفواكه من أكثر المنتجات الغذائية تصديرا تليها منتجات الألبان والقشطة المركزة ثم منتجات المخابز والكعك وذلك لما تتميز به هذه الصناعات الوطنية من جودة عالية.

وتتمتع المملكة في القطاع الصناعي بقدرات متميزة في العديد من الأنشطة، ولاسيما في مجال صناعة المنتجات الغذائية ومن أهمها قطاع الألبان والدواجن والزيوت والتمور والمخبوزات وغيرها، مبينا أن ما يتمتع به القطاع من إمكانيات كبيرة أسهمت وبشكل كبير في وصول هذه المنتجات إلى مختلف مناطق المملكة، وكذلك المساهمة في تصديره للأسواق الإقليمية والدولية.

وتولي وزارة الصناعة والثروة المعدنية أهمية خاصة لقطاع الأغذية، حيث يعد من القطاعات المهمة التي سجلت نموا ملحوظا منذ بداية العام الحالي، مما يؤكد أهمية المضي قدما في زيادة معدل الاستثمار في هذا القطاع لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين.

المصانع الغذائية في المملكة (الربع الأول 2021)

87 مليار ريال حجم الاستثمارات.

8 % حصة الاستثمارات من إجمالي القطاع.

1.121 مصنعا غذائيا في المملكة.

9 % زيادة في عدد المصانع مقارنة بالربع الأول 2020

11 % حصة المصانع الغذائية من إجمالي مصانع المملكة.

82 ألف فرصة عمل توفرها مصانع الأغذية.

الأصناف المصنعة 1.582 منتجا .

أبرز الأصناف المصنعة:







عصائر الفواكه



منتجات الألبان والقشطة



منتجات المخابز والكعك



نوع الاستثمار:





استثمارات محلية % 90



استثمارات أجنبية ومشتركة 10%



المصانع حسب النشاط:

مصانع حفظ وتجهيز الفاكهة والخضار 296 مصنعا.

مصانع منتجات المخابز 240 مصنعا

المصانع حسب الحجم:

منشآت صغيرة 88 %

باقي أحجام المنشآت 12 %