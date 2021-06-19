ربط إصدار بطاقة صعود الطائرة للرحلات الداخلية بـ«توكلنا»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت الهيئة العامة للطيران المدني ربط إصدار بطاقة صعود الطائرة بالحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» للرحلات الداخلية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه تم إكمال عملية الربط الالكتروني لجميع خطوط الطيران الوطنية بحيث يتم الكترونيا إصدار بطاقة صعود الطائرة فقط للمسافرين الذين حالتهم في التطبيق (محصن/ محصن جرعة أولى/ محصن متعاف/ لم تثبت إصابته).

ويعد الإجراء أحد المبادرات التي دعمتها الهيئة للاستفادة من القدرات التقنية التي تملكها المملكة لتحسين تجربة المسافرين، من خلال ربط منظومة (توكلنا) مع أنظمة أمن المسافرين وأنظمة شركات الطيران الوطنية لتوفير المرونة اللازمة لصناعة رحلة سفر سهلة صحية وآمنة في المطارات والطائرات، فضلا عن رفع كفاءة الحركة الاقتصادية والتشغيلية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل اللجان المختصة.

أديل الأعلى شكاوى

في سياق آخر كشفت الهيئة عن ارتفاع إجمالي الشكاوى التي رفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال مايو الماضي حيث بلغت 285 شكوى مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2020 التي وصلت فيه الشكاوى إلى 165 شكوى.

ورصد مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر مايو 2021، أن الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى خلال الشهر الماضي، وذلك بواقع 4 شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت خلال مايو الماضي إلى 77%، بينما جاء طيران ناس ثانيا بواقع 13 شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال الشهر الماضي وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 90%، وحل ثالثا طيران أديل بعدد شكاوى في شهر مايو الماضي وصلت إلى 37 شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 50%. وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولا لشهر مايو الماضي عن استرجاع قيمة التذاكر أولا ثم إلغاء الرحلات، ثم تأخير الرحلات.

مطار الدمام الأقل شكاوى

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات أشار إلى حصول مطار الملك فهد الدولي بالدمام على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة لكل 100 ألف مسافر في المؤشر خلال شهر مايو وذلك بواقع شكويين وبنسبة معالجة لها بالوقت المحدد بلغت 67%، بينما جاء ثانيا مطار أبها الدولي بواقع شكويين لكل 100 ألف مسافر قدمت على المطار وتم إغلاقها بنسبة 100%، فيما حل مطار نجران الدولي ثالثا بواقع ثلاث شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وحلت المطارات التالية على التوالي كأقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر وهي: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الملك سعود بالباحة، ومطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، ومطار الطائف الدولي، ومطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بينبع، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار شرورة، ومطار القيصومة، ومطار بيشة، ومطار الأحساء الدولي.