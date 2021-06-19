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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة المساهمات العقارية (تصفية)، أعلنت عن بيعها خلال النصف الثاني من العام الحالي 2021 عددا من أراضي المساهمات العقارية بمساحة تبلغ 30.600.000 م2 تمثل حقوق المساهمين فيلجنة المساهمات (6) مدن موزعة في المملكة، وهي: مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والقطيف. وقال المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية مشاري العنزي، «إن ذلك يأتي استكمالا لجهود اللجنة في استعادة حقوق المساهمين من المساهمات العقارية، مؤكدا تطلعات اللجنة المتنامية إلى الانتهاء من تصفية جميع المساهمات العقارية بشتى الطرق ليستفيد منها المواطنون والمقيمون، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 برفع جودة الحياة.



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