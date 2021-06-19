وزارة البيئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة البيئةوالمياه والزراعة، وقعت مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، بهدف تنظيم المعرض السعودي الدولي للمنتجات العضوية BIOFACH SAUDI ARABIA. وتستهدف مذكرة التفاهم التعاون بين الطرفين في تنظيم المعرض السعودي الدولي للمنتجات العضوية الذي سيقام 29 نوفمبر 2021؛ ويعد أكبر تجمع للمنتجات العضوية في المنطقة ونقطة جذب استثمارية حقيقية للقيام بأعمال تجارية مع كبار المستثمرين والموزعين والموردين وموفري الحلول في صناعة المنتجات العضوية.



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