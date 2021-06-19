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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 41.6 ألف قراءة فورية عبر نظام الرصد الالكتروني للسلع خلال شهر مايو، الذي تتم من خلاله عملية الرصد المباشر لأسعار 219 صنفا من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية المعروضة في الأسواق المحلية. وتهدف وزارة التجارة من وراء جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة إلى الرقابة على الأسعار ووفرتها والتأكد من عدم وجود ممارسات غير سليمه تؤثر في الوفرة والأسعار، وتطبيق الغرامات الفورية في حال وجود مغالاة غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق.



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