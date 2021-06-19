شكرا لقرائتكم خبر عن ريتشارد كيندر.. ملياردير الطاقة يتوسع «اجتماعياً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ريتشارد كيندر، هو رجل أعمال وملياردير أمريكي، يعرف بأنه المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كيندر مورجان» للطاقة وخطوط أنابيب النفط.

ولد كيندر في ال 19 من أكتوبر/ تشرين الأول، من عام 1944، في مدينة «كيب جيراردو» بولاية ميسوري، وحصل على شهادة البكالوريوس في عام 1966، ودرجة الدكتوراه في القانون في عام 1968 من جامعة ميسوري.

ريتشارد كيندر

بدأ حياته المهنية في قطاع الطاقة محامياً في شركة «فلوريدا جاز ترانزميشن»، التي أصبحت فيما بعد شركة «إنرون» بعد سلسلة من الاندماجات، وكان صديقاً لمؤسسها، كينيث لاي، عندما كان في الجامعة. ومن عام 1990 إلى ديسمبر/ كانون الأول من عام 1996، شغل منصب الرئيس ومدير العمليات في «إنرون». وفي عام 1996، استقال من الشركة لإطلاق مشروعه الخاص في مجال النفط مع صديقه ويليام مورجان. وفي نهاية المطاف استحوذ مع زميله على شركة «Enron Liquids Pipeline» في مقابل 40 مليون دولار، كما اندمجا مع شركة «كيه إن إنرجي» بعد عدد من عمليات الاستحواذ، من أبرزها شركة «إل باسو». وأصبحت شركة «كيندر مورجان» بعد ذلك أكبر شركة للطاقة في أمريكا الشمالية.

يشار إلى أن كيندر يشغل منصب رئيس مجلس أمناء متحف الفنون الجميلة في هيوستن، إضافة إلى أنه رئيس مؤسسة «كيندر فاونديشن» الخيرية، كما كان عضواً في مجلس إدارة شركة «بيكر هيوز» للصناعات، و«ترانس أوشن» لمقاولات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، إضافة إلى أنه كان عضواً في مجلس إدارة مؤسسة «سميث سونيان»، ورئيس مجلس الجمعية المشتركة للغاز الطبيعي في أمريكا. وكونه من الحزب الجمهوري، فقد دعم حملة جورج بوش الأب في عام 1992، وجورج بوش الابن في عام 2004، وجون ماكين في عام 2008.

وفي عام 2014، تم إدارج ريتشارد كيندر في قائمة مجلة «فوربس» لأغنى أغنياء الولايات المتحدة، كما يعتبر واحداً من سبعه مليارديرات عصاميين في هيوستن، بصافي ثروة وصلت إلى 11 مليار دولار، ليحل في المركز 41 في قائمة أغنياء أمريكا. وفي عام 2020، حل في المركز 103 في قائمة «فوربس 400» بثروة بلغت قيمتها 6.2 مليار دولار.

أسس ريتشارد، وزوجته نانسي، مؤسسة كيندر في عام 1997 في محاولة منهما لتطوير ودعم التعليم وتنمية منطقة هيوستن وزيادة الحدائق والمناطق الخضراء والحفاظ على البيئة. كما تبرع الثنائي بمبلغ 15 مليون دولار لجامعة رايس في عام 2010، لبناء معهد كيندر للبحوث.

وموّلت المؤسسة العديد من المشاريع مثل مركز بوش في جامعة «ساوثرن ميثوديست»، ومعهد تكساس للقلب، وبنك الطعام في هيوستن.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2013، تم الإعلان عن أن المؤسسة ستتبرع بمبلغ 50 مليون دولار لمجلس حدائق هيوستن لمشروعه الطرق الخضراء 2020، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء في المدينة.

وفي عام 2014، دعمت المؤسسة المشروع الديمقراطي لجامعة ميسوري الذي يهدف لتطوير طرق الدراسة التقليدية والديمقراطية الأمريكية. وفي عام 2015، تبرعت المؤسسة بمبلغ 25 مليون دولار للجامعة لتوفير الدعم الكافي للمشروع. كما وعدت بالتبرع بمبلغ 50 مليون دولار لمتحف الفنون الجميلة في هيوستن لإعادة تطوير المتحف على مساحة 14 فدان والذي تم كشف النقاب عنه في يناير/ كانون الثاني 2015.

يشار إلى أن كيندر تزوج مرتين، وله ابن واحد من زوجته الأولى. وتزوج للمرة الثانية في عام 1997 من نانسي كيندر.

ويعتبر الثنائي من أبرز من شاركوا في حملة «تعهد العطاء»، وهي حملة التبرع بجزء من الثروة للأعمال الخيرية، والتي بدأها بيل جيتس، ووارين بافيت. حيث قرر الثنائي في عام 2011، التبرع بما يعادل 95% من ثروتهما في حياتهما.

وتم إدراج الثنائي في المركز الخمسين في قائمة مجلة «فوربس» لأكثر رجال الأعمال سخاء لعام 2013، وفي المركز الثامن والعشرين في قائمة 50 فاعل خير لأكثر المساهمين في الجمعيات الخيرية.