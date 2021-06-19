شكرا لقرائتكم خبر عن 11 كتاباً لخلق بيئة عمل أكثر شمولية ونجاحاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منذ صيف عام 2020، عندما اندلعت الاحتجاجات بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية، كانت العديد من الشركات تُعِدّ مبادرات جديدة للتنوع والإنصاف والشمولية في سبيل خلق بيئة عمل أكثر ملاءمة للموظفين والموظفات المنتمين للفئات الأقل تمثيلاً في المجتمع، وإحدى أفضل الوسائل التي يمكن للمديرين التنفيذيين من خلالها تثقيف أنفسهم في هذا المجال وإنشاء ثقافة عمل أكثر شمولية للجميع. ولحسن الحظ، هنالك عدد كبير من الكتب القيمة في هذا المجال، وإذا كنت تبحث عن مؤلفات تجعلك قائداً أكثر نجاحاً، فنحن ننصحك بمطالعة الكتب التالية:

1-«شركة الإبداع»

إد كاتمول:

إد كاتمول، هو الشريك المؤسس لشركة «بيكسار استوديوز»، شركة الأفلام الحائزة على جوائز الأوسكار عن أفلام «كوكو» و«وول أي» و«توي ستوري». ويشاركنا في هذا الكتاب قصته ليس في ما يتعلق بإنشاء واحدة من أهم استوديوهات صناعة الرسوم المتحركة في هوليوود فقط، ولكن أيضاً إنشاء ثقافة تشجع الجميع على أن يكونوا أكثر إبداعاً وجرأة. كما يشارك كاتمول ما تعلّمه من إطلاق «بيكسار»، والحفاظ على ثقافة الشمول على مر السنين، وما يعتقد أن على جميع القادة القيام به لتحقيق أقصى استفادة من الموظفين لديهم.

2-«مؤسسة من دون خوف»

إيمي إدموندسون:

تشارك إيمي إدموندسون، أستاذة القيادة والإدارة في كلية هارفارد للأعمال، أهم ما تعلمته من سنوات البحث حول ما يميز الشركات الجيدة عن الشركات المتميزة.

وتشير إلى أن تعزيز الأمان النفسي في مكان العمل هو مفتاح نجاح الأعمال.

وفي كتاب «مؤسسة من دون خوف»، تحدد إدمونسون كيفية خلق بيئة من الأمان النفسي لجذب، والاحتفاظ بالموظفين ذوي الأداء العالي.

3-«المذكرة

ميندا هارتس:

الكاتبة ميندا هارتس، هي الرئيسة التنفيذية لشركة «ذا ميمو»، وهي منصة للتطوير الوظيفي للنساء ذوات البشرة الملونة، والاستاذة المساعدة في كلية «روبرت فاجنر» للدراسات العليا في جامعة نيويورك. واستناداً إلى السنوات التي أمضتها في عالم الشركات لكونها مستشارة سابقة، تقدم هارتس نظرة مباشرة ومتعمقة على العنصرية والتمييز على أساس الجنس في مكان العمل، جنباً إلى جنب مع الاستراتيجيات التي يمكن أن تستخدمها النساء ذوات البشرة الملونة للحصول على الوظائف التي تستحقها هؤلاء النسوة. وبالقد نفسه من الأهمية.

4-«في أرض الرجال»

أدريين ميلير:

في الثانية والعشرين من عمرها، حصلت أدريين ميلر على استراحة من عالم الأدب عندما حظيت بوظيفة مساعد تحرير في مجلة «جي كيو».

وهناك تعلمت كيف تنجح في عالم الرجال. وانتقلت بعد لك للعمل في مجلة «أسكواير»، حيث طورت صداقة قوية مع المؤلف والأديب الشهير ديفيد فورستر والاس.

وكتاب «في أرض الرجال» هو عبارة عن مذكرات مؤثرة عن كيفية نجاح امرأة شابة في مكان عمل يسيطر عليه الرجال.

5-«الشمولية»

ستيفاني جونسون:

تتحدث خبيرة الإدارة، ستيفاني جونسون في هذا الكتاب عن امتلاك الموظفين رغبتان أساسيتان في مكان العمل، وهما الاندماج في المجموعة والتميز كأفراد. ويوفر كتاب «الشمولية» خريطة طريق للقادة لإبراز أفضل ما لدى الآخرين ليس من خلال تبني الاختلافات فقط، ولكن من خلال إدراجها في سياسات مكان العمل، أو بمعنى آخر «الشمولية».

6-«نحن جميعاً معاً»

مايك روبنز:

دعا الخبير في مجال القيادة، مايك روبنز، القادة إلى كسر صمتهم بشأن التنوع والشمول في مجال العمل قائلاً: «لم يعد بإمكاننا الانسحاب من معالجة هذه الأشياء، على الرغم من أنها غالباً ما تكون مربكة وغير مريحة وصعبة».

ويقول روبنز إن معالجة قضية الشمولية بشكل مباشر، سيجعل فرق العمل تعمل بشكل أكثر إنتاجية، ما يعزز نتائج الشركات.

7-«النجاح من خلال التنوّع»

كارول فولب:

كارول فولب، هي مستشارة للمديرين التنفيذيين وكبار المديرين التنفيذيين بشأن التنوع والشمول والثقافة، وفي كتاب «النجاح من خلال التنوّع»، تشارك أهم نصائحها حول كيف يمكن للقادة توظيف المزيد من المواهب المتنوعة والاحتفاظ بها والترويج لها. وتحث فولب المديرين التنفيذيين في الشركات على تغيير نظرتهم للتنوع، وإدراك أنه أمر ضروري جداً لنجاح الأعمال.

8-«تضييق هوة الخلافات»

ليزا فاين ولويس زاكاري:

مع زيادة تنوع القوى العاملة، ستجد المزيد من المشرفين والمتدربين من خلفيات متنوعة يدخلون سوق العمل. ولكن كيف يمكن للمرء سد هذه الفجوة الثقافية؟ يقدم المؤلفان ليزا فاين ولويس زاكاري أمثلة توضيحية لتوضيح كيف يمكن للمرء أن يصبح أكثر وعياً وفهماً وأكثر فعالية في التواصل مع الآخرين.

9-«قوة الإعاقة»

آل أتمانسكي:

يعاني واحد من كل أربعة أمريكيين من الإعاقة، ومع ذلك فإن قصص نجاحهم وتمثيلهم غالباً ما يتم تجاهلها. ويسعى آل أتمانسكي، الناشط في مجال الإعاقة، إلى تغيير تلك النظرة من خلال كتاب «قوة الإعاقة»، حيث يقدم 10 دروس مهمة سمكن تعلمها من الشخصيات البارزة من ذوي الإعاقة بما في ذلك جريتا ثونبيرج وستيفن هوكينج، وغيرهما.

10-«الحافة»

لورا هوانج:

يعتقد معظم الناس أن النجاح يأتي من عدم وجود عقبات وأوجه قصور، إلا أن الأستاذة في كلية هارفارد للأعمال، لورا هوانج، لديها نظرية مختلفة. ففي كتاب الحافة، تقول المؤلفة إن النجاح يتعلق بمواجهة أوجه القصور المتصورة لديك وتحويلها إلى أصول.

11-«مظاهر التهميش الخفية»

تيفاني جانا ومايكل باران:

في بعض الأحيان، يظهر التحيّز في شكل اعتداءات صغيرة، أو تعبيرات غير مباشرة وغير مقصودة في كثير من الأحيان عن العنصرية والتمييز على أساس الجنس، أو العمر، أو القدرة. وفي هذا الكتاب المفيد، يستعرض مايكل باران وتيفاني جانا، ما يجب التجنب قوله في مكان العمل، وكيفية التعامل مع الاعتداءات الصغيرة إذا شاهدتها، أو حدثت لك.