شكرا لقرائتكم خبر عن «مجموعة تايجر» تمتلك 10 آلاف وحدة ومحفظة أراضٍ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

قال المهندس وليد الزعبي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة تايجر» إن الإغلاق العام الذي اتبعته غالبية دول العالم كإجراء احترازي لمكافحة انتشار جائحة «كوفيد-19»، يعتبر من أكثر الأسباب التي أثرت سلباً في عجلة نشاط المنظومة الاقتصادية بشكل عام، وهو الذي دفع إلى إلحاق الضرر بمختلف قطاعات الأعمال من الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة منها كالطعام والشراب والسياحة والسفر والأسواق المالية والعقار وغيرها.

واضاف الزعبي أن كل هذه الأضرار ستتلاشى تتدريجياً مع إعلان الأسواق الكبرى في اقتصاديات الدول الكبرى إعادة فتح أسواقها وأجوائها بشكل طبيعي، وإن كان بشكل تدريجي والاستفادة من تجربة دولة الإمارات الفريدة التي نجحت في التعامل مع الأزمة بحكمة وذكاء.

وليد الزعبي

وأكد الزعبي في تصريحات ل«الخليج»، بدأنا نلمس تحسناً تدريجياً خلال الربع الأخير من 2020 واستمر ضمن منحنى النمو بشكل أوسع مع بداية 2021، فحققت مبيعات الوحدات السكنية المختلفة نمواً قياسياً من حيث العدد والقيمة، وتسارعت أعمال البناء في مواقع المشاريع، كما ارتفعت نسب الِإشغال الفندقي إلى مستويات قياسية مع زيادة معدل أسعار ليالي الإقامة، وهذا المؤشر يخالف تماما حركة الأعمال في أهم الأسواق في القارة الأوروبية أو الآسيوية وحتى الأمريكية التي لا تزال تعاني.

وقال الزعبي: لمسنا خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً على صعيد شهية المستثمرين وصناديق الاستثمار ورجال الأعمال، بالاضافة إلى شريحة الأغنياء، من تلك الدول التي تعاني الإغلاق وصعوبات التعامل مع الجائحة، في بيئة الاستثمار المحلية في دولة الامارات وفي مختلف القطاعات.

وأوضح، على صعيد العقار، تحسنت صفقات بيع المنتجات الفاخرة والفلل والمنازل والأراضي أيضا كما سجل مؤشر الأسعار نموا متباينا، أما في الضيافة، فسجلت حجوزات الغرف الفندقية الشاطئية معدلات إشغال كادت تلامس نسبة 100%، وهو ما يدل على أنها كانت مستهدفة من الطبقة الثرية.

ونترقب في الوقت الراهن عودة السائح والمستثمر الخليجي والزائرين الدائمين الذين تقدر أعدادهم بحول 1.5 مليون زائر شهرياً، وفي حال سجلنا هذا الهدف من جديد نستطيع أن نعتبر الأمور عادت إلى طبيعتها من جديد إلى ما قبل بداية الجائحة، ونرجح أن يتحقق هذا قريبا خلال الأشهر القليلة المقبلة في ظل القرارت الحكيمة التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة والتي استطاعت بث روح الطمأنينة في نفوس جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار وحتى المستثمرين.

على الرغم من التحديات العالمية الراهنة وأهمها جائحة «كوفيد-19»، سجلت دولة الامارات إنجازات باهرة على المستوى العالمي، فمن وصول أول مسبار عربي إلى مدار كوكب المريخ إلى بداية إنتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة النووية النظيفة، بالإضافة إلى التقدم التقني المتسارع والتحول الذكي في شتى المجالات.

وقال الزعبي: «خطت الإمارات خطوات سريعة وواسعة في مختلف المجالات وهو ما يتطلب منا جميعا نحن العاملون في القطاع الخاص مواكبتها ورفع مستوى الاستعداد والتأهب لمرحلة جديدة من التطوير والتنمية ضمن«خطة دبي الحضرية 2040».

إنجازات

وعلى مستوى أعمال «مجموعة تايجر» قال الزعبي: نجحنا مؤخراً في إنجاز مشروعين جديدين ضمن منطقة «جميرا فيلج سيركل» في دبي بقيمة إجمالية بلغت 310 ملايين درهم، وهما عبارة عن مبنيين بارتفاع 44 طابقاً لكل منهما يوفران 674 وحدة سكنية، كما بدأت بتسليم الوحدات السكنية للمشترين والمستخدمين النهائيين الذين باشروا مؤخرا بالانتقال إلى وحداتهم.

وتجري الأعمال الإنشائية في 3 مشاريع سكنية جديدة في إمارة دبي تتوزع بين «الخليج التجاري» و«دبي لاند» ستضيف 1476 وحدة سكنية متنوعة بقيمة تلامس 900 مليون درهم، ومن المخطط تسليمهما وفق الجدول الزمني خلال النصف الثاني من 2021، بقيمة 1.2 مليار درهم. كما سنبدأ قريبا بأعمال حفر الأساسات بمشاريع جديدة في مناطق مختلفة باستثمارات تصل إلى بملياري درهم.

وتملك الشركة أراضي استراتيجية في كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، وتتوزع في دبي بين مناطق«جميرا فيلج سيركل وجميرا فيلج ترينجلو دبي لاند وميدان والخليج التجاري وشارع الشيخ محمد بن زايد»، وغيرها.

وسجلت نسب الإشغال في مشاريعنا المخصصة للتأجير، التي تتجاوز عدد وحدات هذه المحفظة حاجز 10 آلاف وحدة، معدل 85% خلال 2020، وتتوزع أعمال الشركة في عدة أسواق إلى جانب دولة الامارات، مثل السعودية وتركيا والأردن، وندرس في الوقت الراهن الفرص الاستثمارية في السوق المصري.