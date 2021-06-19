شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي»: اختبارات الضغط تظهر قدرة البنوك على مواجهة الصدمات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أظهرت اختبارات الضغط الدورية التي أجراها المصرف المركزي على البنوك، أن البنوك ما زالت تتمتع بملاءة مالية قوية على الشق الأول من رأس المال تصل إلى 14.4% في ظل السيناريو الأساسي أو السيناريو المعتدل، وفي ظل السيناريو السلبي بقيت الملاءة المالية لبنوك القطاع عند متوسط 11.6% للعام الجاري، وأظهرت النتائج أن القطاع المصرفي قادر على تحمل صدمات كبيرة ويبقي في الوقت نفسه على مستويات ملاءة مالية تفوق المتطلبات.

وأظهرت بيانات تقرير الاستقرار المالي 2020 الصادر عن المصرف المركزي مؤخراً أن انكشاف القطاع المصرفي على قطاعي العقارات والإنشاءات ارتفع بحوالي 7.4% في العام الماضي ليشكل حوالي 24.7% من إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في الدولة بزيادة 0.4% عن 2019.

وتوسعت حصة العقارات السكنية في العام الماضي إلى 33.4% من إجمالي القروض المصرفية الموجهة لقطاع العقارات، الأمر الذي عكسه الارتفاع في محفظة الرهون العقارية، وشكلت العقارات التجارية والتي تتضمن الفنادق والمباني التجارية ومجمعات التسوق ومقار إقامة العمالة حوالي 50.7% من محفظة القروض المصرفية للقطاع العقاري، وتمثلت الحصة المتبقية وتصل إلى 15.9% فتمثل الانكشاف على قروض شركات التطوير العقاري.

وبحسب بيانات «المركزي» تراجعت نوعية الأصول المرتبطة بالقطاع العقاري في العام الماضي نتيجة تبعات الجائحة، مع ارتفاع معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة قروض القطاع العقاري المصرفية من 4% في عام 2019 إلى 5.1% في العام الماضي، تركز معظمها في القروض المتعثرة لقطاع الإنشاءات.

ولفت التقرير إلى أن الجائحة كان لها تأثيرها النسبي على نوعية الأصول مع ارتفاع معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 7.5% في نهاية 2019 إلى 8.1% في العام الماضي، وارتفاع معدل صافي القروض المتعثرة من 2.5% في 2019 إلى 3.5% في 2020.

وقال «المركزي» في التقرير إن التعافي الاقتصادي هذا العام من المتوقع أن يحد من المخاوف المتعلقة بنوعية الأصول.

القروض المتعثرة

وارتفع إجمالي مخصصات القروض المتعثرة في العام الماضي بحوالي 18.4%، مع ارتفاع المخصصات لغرض بحوالي 18.2%، والمخصصات العامة بنحو 19%، ومع ارتفاع القروض المتعثرة بحوالي 25.6% في العام الماضي تراجعت نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة بحوالي 6 نقاط مئوية إلى 86.1%.

ولفت المصرف المركزي إلى أن خطة الدعم أسهمت مع تأجيل التزامات مالية في منع ارتفاع حالات التعثر في سداد الالتزامات المالية، وقال إنه قام بتمديد الفترة لبعض أجزاء خطة الدعم لمنع الارتفاع الحاد في القروض المتعثرة.

وبحسب التقرير وصل إجمالي الدخل التشغيلي للقطاع المصرفي إلى 85.4 مليار درهم في العام الماضي، بتراجع 14.7% عن العام السابق. وتراجع صافي دخل الفائدة، الذي شكل حصة 68.5% من إجمالي الدخل التشغيلي للقطاع المصرفي في 2020، بحوالي 14.1% على أساس المقارنة السنوية.

وبحسب التقرير تراجع الدخل التشغيلي للقطاع المصرفي (باستثناء دخل الفائدة) بحوالي 16.2% في العام الماضي، وتركز جانب كبير من التراجع في دخل الرسوم والعمولات. ولفت التقرير إلى تراجع التكاليف التشغيلية بحوالي 6.7% في العام الماضي (7.5% للبنوك الوطنية و3.4% للأجنبية).

وأدى ذلك إلى تراجع صافي أرباح القطاع المصرفي بحوالي 55.1% في 2020 مقارنة بمستواه في 2019.