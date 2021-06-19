شكرا لقرائتكم خبر عن 4.9 مليار درهم الدعم المقدم لـ 309 آلاف من عملاء البنوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مصرف الإمارات المركزي أن عدد المستفيدين من خطة الدعم التي أطلقها في العام الماضي لمساعدة عملاء البنوك المتضررين من الجائحة على مواجهة تبعاتها وصل مع نهاية العام الماضي إلى 321823 عميلاً، استفادوا من دعم بقية إجمالية 56 مليار درهم تمثل في تأجيل دفعات مستحقة. وأوضح «المركزي» في تقرير الاستقرار المالي الذي نشره مؤخراً أن نحو 309393 من المستفيدين هم من العملاء الأفراد بدعم وصل إلى 4.9 مليار درهم.

واستفادت من خطة الدعم 10005 شركات متوسطة وصغيرة بدعم وصلت قيمته إلى 5.4 مليار درهم، واستحوذت الشركات الكبيرة على نصيب الأسد من الدعم بقيمة إجمالية بلغت 41.9 مليار درهم تم تقديمها لحوالي 1847 شركة. ووصل الدعم المقدم للأفراد من أصحاب الثروات المرتفعة إلى 3.8 مليار درهم توزعت على 578 شخصاً.

وتشير نتائج التقرير إلى أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة كانت فعّالة في التخفيف من المخاطر التي شكّلتها الجائحة، وذلك من خلال ضمان التدفّق النقدي المستمر، إلى جانب مساعدة الأفراد والشركات المتضررة من تداعيات الجائحة للتغلّب على الصعوبات المؤقتة التي يواجهونها في سداد الديون.