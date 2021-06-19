شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يقطع طرق إمدادات الحوثي بمأرب والجوف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ”الخليج 365”

أعلن ‏العميد الركن عبده مجلي متحدث القوات المسلحة اليمنية تحرير قوات الجيش والمقاومة مواقع مهمة في جبهتي مأرب والجوف. وأكد، في إيجاز صحفي، أمس السبت، قطع قوات الجيش طرق الإمداد عن الميليشيات الحوثية والتصدي لكل التسللات والهجمات المعادية بمختلف جبهات القتال في المحافظتين.

وكانت ميليشيات الحوثي كثفت من تعزيزاتها إلى جبهات مأرب خلال الأيام الماضيه بالتزامن مع التحركات الدولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار والشروع في عملية سلام شاملة في البلاد. وكشف متحدث القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليات قتالية هجومية في جبهات الكسارة والمشجح غرب مأرب والخنجر في الجوف استهدفت العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية، وأفشلت هجماتها العدائية.

ودمرت مدفعية الجيش العديد من الآليات والمدرعات والأسلحة والأطقم القتالية وكميات من الذخائر المتنوعة للميليشيات الحوثية. وسحق طيران التحالف عشرات العربات والمدرعات والأطقم والآليات والدبابات وتعزيزات الميليشيات بعدد من الغارات في جبهات المشجح والكسارة وجبل مراد وصرواح.

وأشار متحدث القوات المسلحة إلى أن قوات الجيش والمقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية استهدفوا خلال الأيام الماضية 75٪ من القدرات القتالية للميليشيات الحوثية التي حشدتها على محافظة مأرب.

وأكد العميد مجلي أن الميليشيات الحوثية ما زالت تواصل أعمالها الإرهابية الإجرامية، وبصورة متعمدة وممنهجة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والنازحين، في مدينة مأرب والقرى والمخيمات المحيطة بها بالصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة. ونبه مجلي إلى خطر كبير تنتهجه الميليشيات الحوثية يتمثل باستمرارها في تجنيد الأطفال في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها، والزج بهم إلى محارق الموت والهلاك في جبهات القتال في معارك خاسرة.

يأتي ذلك في وقت، جددت ميليشيات الحوثي، أمس السبت، استهدافها مدينة مأرب، المركز الإداري للمحافظة، بصاروخين باليستيين، فيما لم يكشف بعد عن نتيجة القصف. وقال مركز سبأ الإعلامي، في تغريدة عبر تويتر، وهو مركز ينشط في المحافظة، إن «صاروخ باليستي حوثي هو الثاني منذ ساعات الصباح الأولى أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية على مدينة مأرب».

وارتكبت ميليشيات الحوثي جريمة جديدة بحق عمال مجمع «إخوان ثابت» الصناعي والتجاري داخل مدينة الحديدة. وعاودت ظهر السبت، استهداف المجمع، بالقذائف بعد أيام من مقتل وإصابة 4 من عمال المجمع جراء قذيفة حوثية. وقالت مصادر ميدانية إن «الميليشيات قصفت المجمع بقذيفة هاون، ما أدى إلى إصابة أحد العمال بجروح خطيرة».