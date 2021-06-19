شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تجدد دعمها للسلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جددت مصر دعمها للسلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، في أداء مهامها خلال المرحلة الانتقالية،فيما تواصلت اللقاءات الليبية الإيطالية في العاصمة روما، التي وضعت على أجندتها عدة ملفات، في إطار رؤية مشتركة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، في حين تعقد اللجنة العسكرية المشتركة، «5+5»، اليوم الأحد، اجتماعها الخامس بسرت، لمناقشة ملف المرتزقة.وأوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك،أمس السبت،مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، أنهما بحثا سبل دفع العلاقات بين البلدين والجهود لتحقيق التعاون وتلبية مصالح الشعبين،كما تناول التحضيرات الخاصة بموتمر برلين -2.

ودعا شكري لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون أي مماطلة أو تسويف.

وشد على دعم القاهرة لجهود الأشقاء الليبيين لاستعادة أمن ووحدة وسيادة بلادهم.

ومن جانبها رحبت المنقوش بوصول بعثة مصرية إلى بلادنا لإعادة فتح سفارة القاهرة بطرابلس وقنصليتها في بنغازي.

كما أشادت الوزيرة بدور مصر في إنجاح الحوار الليبي وإنهاء الانقسام ووقف إطلاق النار ودعم الاستقرار في بلادنا.

وكشفت أن بلادها تواجه الكثير من التحديات الأمنية والاقتصادية، إلا أن هنالك بوادر أمل بتوحيد الليبيين بعد مؤتمر برلين 2.

كما أعلنت المنقوش عن تطلعها إلى دعم الشعب الليبي في المرحلة الحساسة الحالية، في العملية السياسية والاستقرار ووقف النار، وتطبيق خارطة الطريق من أجل بناء دولتنا وتحقيق الاستقرار. وأكد أن العلاقات بين مصر وليبيا تاريخية، وهي أكبر من المصالح المشتركة

إيطاليا تدعو لاحترام موعد الانتخابات

من جهة أخرى،جدد رئيس اللجنة الخارجية في البرلمان الإيطالي بييرو فاسينو، تأكيد بلاده ضرورة احترام موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بحلول 24 ديسمبر المقبل.

وقال فاسينو خلال لقاء مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إن «إيطاليا تعتبر تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا أولوية مطلقة»، مؤكداً دعم روما الكامل للسلطة المؤقتة والدولة الليبية لتنفيذ المراحل التالية من الانتقال المؤسسي، وقانون الانتخابات، والميزانية، وتنصيب سلطات الرقابة. كما شدد على أهمية الالتزام بوقف النار، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وبشأن ملف الهجرة، أكد فاسينو أن هذه القضية يجب إدارتها معاً، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتفعيل اتفاقيات الهجرة، والممرات الإنسانية، وإشراك المؤسسات الدولية لاحترام حقوق الإنسان.

إلى ذلك،تعقد اللجنة العسكرية المشتركة، «5+5»، اليوم الأحد، اجتماعها الخامس بمقرها بسرت، بحضور مندوب عن البعثة الأممية في ليبيا، لمناقشة ملف المرتزقة.

وأعلن المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش حظر إعادة تمركز الوحدات العسكرية أو القيام بأي تحركات عسكرية الا بموافقته.

الاتحاد الأوروبي يجدد تفويض «يوبام»

وقرر الاتحاد الأوروبي تجدید تفویض بعثته للمساعدة على إدارة الحدود اللیبیة «یوبام» حتى نهاية یونیو2023.

وقال الاتحاد في بیان، أمس الأول الجمعة، إنه أوكل للبعثة في العامین المقبلین مهام مساعدة السلطات اللیبیة المعنیة في بناء البنى

التحتیة الأمنیة لاسیما في مجال إدارة الحدود وتطبیق القوانین والعدالة الجنائیة.

(وكالات)