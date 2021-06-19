شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيراني الثامن.. خيار التيار المحافظ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كما كان متوقعاً، فاز المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي، في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في إيران، منهياً عهد سلفه المعتدل حسن روحاني الذي بدأ في 2013، وسيكون رئيسي الرئيس الثامن في عهد الجمهورية الإسلامية والخامس من تيار المحافظين.

ولد سيد إبراهيم رئيس الساداتي، المعروف باسم إبراهيم رئيسي، في 14ديسمبر/ كانون الأول 1960، في حي «نوغان» القديم في مدينة مشهد عاصمة محافظة «خراسان رضوي»، وتربى في أسرة متدينة يرجع نسبها إلى السادات الحسينيين.

وبدأ رئيسي نشاطه السياسي بمشاركته في احتجاجات شعبية انطلقت اعتراضاً على إهانة الخميني في صحيفة «اطلاعات»، فيما عين في السلك القضائي وكيلاً للمدعي العام لمدينة «كرج» 1980، عندما كان يبلغ من العمر 20 عاماً فقط، ثم شغل منصب المدعي العام في طهران من 1989 إلى 1994.

ومع تعيين صادق لاريجاني رئيساً للسلطة القضائية، أصبح رئيسي النائب الأول له لمدة 10 سنوات من 2004 إلى 2014، إضافة إلى عمله رئيساً للمفتشية العامة لمدة 10 سنوات أيضاً، ليتولى في مارس / آذار 2019، منصب رئيس السلطة القضائية.

ويعتمد برنامج رئيسي الانتخابي على مكافحة الفساد داخلياً وتحسين الأوضاع المعيشية، وخارجياً في الاستمرار في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، والاهتمام بالدبلوماسية الاقتصادية بجانب الأنشطة السياسية.

وسبق لرئيسي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2017، وخسر أمام روحاني، بعدما حصد 38% من أصوات الناخبين فقط، ليعود هذه المرة بالظفر بالانتخابات بعدما أقصى مجلس صيانة الدستور عدداً من المرشحين الإصلاحيين الأقوياء مثل علي لاريجاني رئيس البرلمان السابق.

ولم يكن رئيسي معروفاً بشكل واسع بين الإيرانيين قبل انتخابات عام 2017، إذ كان قد قضى السنوات الماضية بعيداً عن الأضواء يعمل في السلك القضائي، وتربطه بقيادة الحرس الثوري علاقات قوية، وينظر إليه على أنه المرشح المفضل للتيار المحافظ.