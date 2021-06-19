الذهب يواصل التراجع في مصر.. وعيار 21 يسجل 764 جنيهاً

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس.

وفي تصريحات لموقع "مصراوي"، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم السبت بنحو 4 جنيهات، ليسجل 764 جنيهًا مقابل 768 جنيهًا أمس.

وأضاف نجيب أن سجل الذهب عيار 18 نحو 654 جنيهًا للجرام، وعيار 24 نحو 873 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 6112 جنيهًا.

وعالمياً، تراجعت أسعار الذهب أمس بنسبة 0.53%، لتنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض.

وبحسب بيانات وكالة "بلومبرج"، فقد تراجع سعر الأوقية إلى 1764.1 دولار بانخفاض أكثر من 9 دولارات مقارنة ببداية التعاملات.