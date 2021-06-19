شكرا لقرائتكم خبر عن مساء الغد ... غرفة الأحساء تختار رئيسها الجديد ونائبيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتجه أنظار مجتمع المال والأعمال في الأحساء إلى غرفتهم التجارية والصناعية، حيث يُعقد مساء الغد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الغرفة في دورته الجديده الحادية عشر.

فيما تشير مصادر مقربة عن عزم أعضاء المجلس تزكية عبدالعزيز بن صالح الموسى رئيسا لمجلس الإدارة، كما سيتم اختيار وتعيين نائبين له بالاقتراع الداخلي بين أعضاء المجلس.

وكانت غرفة الأحساء قد أنهت انتخاباتها قبل اسبوعين بفوز ثمانية أعضاء عن فئتي التجار والصناع، فيما تم تعيين أربعة أعضاء من قبل معالي وزير التجارة، بينهما سيدتان.

فيما يترقب المجتمع الاقتصادي في الأحساء، جهود المجلس الجديد لتعزيز ميزات الأحساء

الاستثمارية، وتقديم المحافظة كمركز اقتصادي متقدم، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 .