شكرا لقرائتكم خبر عن استبيان بنك أوف أمريكا يكشف توجهات مديري صناديق الاستثمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف استبيان بنك أوف أمريكا لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر يونيو/ حزيران، أن المستثمرين يسلكون اتجاهاً صعودياً للنمو الدائم، والتضخم العابر، وتحجيم سياسة التيسير الكمي من جانب الاحتياطي الفيدرالي بشكل حذر عبر صفقات شراء السلع طويلة الأجل والتقارير الدورية والمالية.

وأشارت 72% من الآراء إلى أن التضخم مؤقت، في حين تشير 23% من الآراء إلى أن التضخم سوف يستمر على نحو دائم، ويظهر الاستبيان أن النمو وتوقعات أرباح الأسهم قد بلغت ذروتها إلا أن المستثمرين يقولون إن دورة الاستثمار تنتقل من بداية الدورة إلى منتصفها (لا يتوقع 68% حدوث حالة من الركود حتى عام 2024 على أقرب تقدير).

بشأن السياسة

وتوقع 63% من مديري صناديق الاستثمار أن يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى تحجيم سياسة التيسير الكمي في أغسطس/ سبتمبر؛ الآمال المتعلقة بالبنية التحتية الأمريكية تنخفض إلى 1.7 تريليون دولار (بلغت في السابق 1.9 تريليون دولار)؛ توقعات بهبوط منحنى العوائد إلى أدنى مستوى منذ 20 أغسطس.

ويرى 57% أن أي تصحيح للأسهم من المحتمل أن يأتي عند أقل من 10%.

تخصيص الأصول

واستقرت مخصصات السندات عند أدنى مستوى لها في 3 سنوات (بصافي -69%)، بينما وصلت الأسهم الاحتياطية إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام (61%)، فيما تشهد السلع حالة من الارتفاع والاستقرار (27%)؛ ولوحظ أن شراء السلع يتفوق في الأداء على شراء البيتكوين باعتبارها «التداولات الأكثر ازدحامًا».

وفيما يتعلق بالقطاعات، بقي قطاع البنوك هو الأكثر تفضيلاً، مع استمرار حالة الزخم في الوضع الدوري (المواد، الصناعات، المملكة المتحدة، منطقة اليورو)، إلا أن أسهم شركات التكنولوجيا شهدت أكبر قفزة في يونيو، فيما يتعلق بالتعرض، في حين انخفض التعرض الدفاعي مرة أخرى (دون الحد في المرافق، والأكبر منذ فبراير 2017).

وعند السؤال عن الأداء الأفضل على مدى السنوات الأربع القادمة يقول المشاركون في الاستبيان إن ذلك سيكون من نصيب (مزيج) الأسهم مرتفعة القيمة وأسهم التكنولوجيا.

الاتجاه المعاكس

وتقول الآراء المعارضة إن «النمو مؤقت، مع استمرار التضخم»، وذلك من خلال شراء السندات - بيع السلع، وتبني اتجاه طويل الأجل للأسواق الناشئة - واتجاه قصير الأجل لمنطقة اليورو، اتجاه طويل الأجل للمرافق - واتجاه قصير الأجل للبنوك.