شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل النفط مكاسب بنحو 1% للأسبوع الرابع على التوالي، بعدما ارتفعت عقود النفط الآجلة في حلسة نهاية الأسبوع، الجمعة، بعد أن قالت مصادر إن «أوبك» تتوقع نمواً محدوداً لإنتاج النفط الأمريكي هذا العام على الرغم من ارتفاع الأسعار.

وقالت مصادر في «أوبك» إن مسؤولين في منظمة البلدان المصدرة للبترول حصلوا من خبراء في القطاع على توقعات الإنتاج الأمريكي، وهذا يمنح المنظمة المزيد من القدرة على إدارة السوق قبل زيادة قوية محتملة لإنتاج الخام الصخري في 2022.

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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً، الجمعة، لتغلق عند 73.51 دولار للبرميل عند التسوية، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتاً إلى 71.64 دولار للبرميل لتكون مكاسب الخامين الأسبوعية حوالي 1%.

وقال فيل فلين كبير المحللين في «برايس فيوتشرز جروب» في شيكاغو: «أسواق النفط ترتفع لأن أوبك متشككة في أن الزيادة في إنتاج النفط الأمريكي ستكون كافية لتغيير خطتها في دعم الأسعار».

ويوم الأربعاء، سجل برنت أعلى سعر تسوية منذ إبريل /نيسان 2019، وحقق خام غرب تكساس أعلى مستوياته منذ أكتوبر /تشرين الأول 2018 عند التسوية، وكانت أسعار النفط قد تراجعت الخميس بضغط من قوة الدولار ما جعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقالت مصادر لرويترز إن مسؤولين من مجلس اللجنة الاقتصادية لأوبك وممثلين خارجيين حضروا اجتماعاً يوم الثلاثاء يركز على الإنتاج الأمريكي، وتلقت «أوبك» إفادات من المزيد من الجهات المعنية بإصدار توقعات بشأن آفاق عامي 2021 و2022 في اجتماع منفصل.

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و في وجود اتفاق عام على نمو محدود للإمدادات الأمريكية هذا العام، قال مصدر في القطاع إن التوقعات لعام 2022 تتراوح من نمو قدره 500 ألف برميل يومياً إلى 1.3 مليون برميل يومياً.

وقال مصدر في إحدى الشركات التي تقدم التوقعات لأوبك: «الاتجاه بشكل عام في ما يخص (النفط) الصخري أنه سيعود، إذ أن الأسعار ترتفع لكن ليس بسرعة فائقة».

ودفع ارتفاع أسعار النفط بعض شركات الطاقة الأمريكية إلى العودة لرفع نشاط الحفر. وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة إن عدد حفارات النفط، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، زاد ثمانية هذا الأسبوع إلى 373، وهو أعلى مستوى منذ إبريل /نيسان 2020.

وفي نهاية الأسبوع، ألمح كبير مفاوضي إيران إلى أن اتفاقا بين بين طهران وواشنطن قريب بشان إحياء اتفاق إيران النووي المبرم في 2015، وفاقم هذا الضغوط على الأسعار قبل تسريبات «أوبك» بشأن الإنتاج الأمريكي. (رويترز)