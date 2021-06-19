شكرا لقرائتكم خبر عن ألكانتارا: اللاعب الإسباني الأكثر فناً والإيطالي تكتيكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف النجم الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب وسط ليفربول حالياً وبرشلونة وبايرن ميونيخ سابقاً، عن حبه للتنوع الثقافي في كرة القدم الحديثة، في مقابلة نشرتها صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وقال ألكانتارا، المولود في إيطاليا وابن نجم برازيلي حصد كأس العالم ويحمل الجنسية الإسبانية: «التغيير الذي شهدته في كرة القدم لم يكن متعلقاً بالمكان بل بالجيل، بدأت بمشاهدة والدي وكيفية تصرف الفريق قبل المباريات، وكنت أسأله عن كل شيء حتى عصير الفواكه الذي يشربه قبل المباراة ثم بعدها، لعبت بجوار تشافي وإنييستا وراقبت تغير الإيقاع والسرعة واختفاء الرقم 10 تقريباً».

وعن الاختلاف في أسلوب اللعب وفقاً للجغرافيا قال ألكانتارا: «اللاعب الإسباني أكثر فناً والإيطالي أكثر تكتيكاً والإنجليزي أكثر سرعة والألماني يعتمد على الانتقال من الهجوم للدفاع وبالعكس. في فرنسا يتطور اللاعبون الشباب كثيراً في الارتكاز ويتعلمون من اللاعبين الذين يلعبون في الخارج». وعن كونه واحداً من 65 لاعباً يلعبون في يورو 2020 بقميص بلد غير بلدهم الأصلي قال: «العالم دائماً يتحرك بهذا الاتجاه، كل الثقافات تختلط. نحن فقط نؤكد ما كنا نعرفه دوماً أن لا وجود للحدود الثقافية. البرازيل على سبيل المثال لديها خليط إفريقي وهي أكثر البلدان تطوراً من الناحية الكروية وفرنسا لديها خليط من التنوع».

وعن الفرق بين جيله واللاعبين الشباب الآن في المنتخب قال: «في سن ال18 كنت أشرب القهوة وأدردش ثم قبل التمرين بخمس دقائق أرتدي الحذاء وأنزل الملعب. اللاعبون الشباب الآن يستعدون قبل 30 أو 45 دقيقة في الجيم، لأن هناك من يوجههم، في زماننا لم يشرح لنا أحد أهمية الاستعداد البدني للتمرينات، لذلك تجد الشباب الآن أكثر مرونة وسرعة وطموحاً، وبيدري لاعب برشلونة مثال على ذلك، إنه يلعب بشكل طبيعي ويتعامل مع الكرة مثلما كان في طفولته».

وفي سؤال إن كانت جائحة «كوفيد-19» غيرت الكرة، أجاب ألكانتارا: «الجائحة جعلت المدربين يتواصلون معنا بشكل أفضل، اللاعبون أنفسهم بدأوا يتواصلون مع بعضهم بعضاً بشكل أفضل. التغييرات الخمسة سمحت للفريق بأن يدافع حتى الدقيقة 90 لكن «الفار» سرق سحر الكرة. بعد التسجيل ينتظر اللاعب إن كان هدفه سيحتسب أو تذهب فرحته هباء».

وأثنى ألكانتارا على مدربه جوارديولا وقال: «دربني في برشلونة وعندما تولى البايرن قال أريد تياجو ألكانتارا في فريقي، شعرت بفخر كبير».

وعن كلوب مدربه الحالي في ليفربول قال: «كلوب مميز في توضيح ما يريده من اللاعبين وأفكاره واضحة ويحث الجميع على الهجوم ويختار الأذكياء منهم في تشكيلته».