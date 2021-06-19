شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشكر شركاء النجاح في استضافة التصفيات الآسيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم اتحاد الإمارات لكرة القدم، بالشكر والتقدير لكل الرعاة الرسميين للاتحاد، والشركاء من مختلف الهيئات والمؤسسات والمنظمات في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الأندية الرياضية، على مساهمتها في إنجاح استضافة الدولة لمباريات المجموعتين الأولى والسابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، والتي تمت استضافتها بكل من الشارقة ودبي.

وتضم قائمة الرعاة الرسميين لاتحاد الكرة كلاً من: اتصالات، طيران الاتحاد، ADQ القابضة، والتي ساهمت بقدر وافر في النجاح الذي حققه اتحاد الكرة في تنظيم مباريات المجموعتين وتأهل المنتخب، من خلال الدعم الكبير والمساندة المستمرة من قبل الرعاة لكل برامج الاتحاد، والمساهمة في تنفيذ كافة المبادرات التي يقودها ومن بينها استضافة التصفيات.

وثمَّن اتحاد الإمارات لكرة القدم، الجهود المقدرة لكل شركاء النجاح، الذين كان لهم دور كبير في النجاح الذي تحقق على مستوى التنظيم، أو تأهل المنتخب إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال، وكانوا من العوامل المهمة التي ساعدت في أن تقدم الإمارات نموذجاً مبهراً في الاستضافة والتنظيم.

وأشاد الاتحاد بدور الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات بالدولة، وفريق إدارة الأزمات والكوارث بإمارة دبي، وشرطة دبي، وإسعاف دبي، وشرطة الشارقة، ومجلسي دبي والشارقة الرياضيين، في القيام بمهامها، وجهودها الكبيرة في دعم فرق العمل المختلفة، وشركة طموح للرعاية الصحية في توفير فحوصات مجانية لكل الفرق والمنظمين، والجماهير بغرض حضور المباريات وتشجيع منتخبنا الوطني، كما أشاد الاتحاد بالمارشال الإماراتي والشباب المتطوعين في تنظيم عمليات دخول الجمهور، بجانب الأندية التي استضافت المباريات وفتحت ملاعبها للتدريبات وهي أندية الوصل والنصر وشباب الأهلي والشارقة، والأندية التي تسابقت لمساندة منتخبنا من خلال تقديم الدعم الإعلامي والجماهيري وكذلك وسائل الإعلام المختلفة.

وأشاد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، بالدعم الكبير الذي يجده الاتحاد من الرعاة الرسميين، والشركاء من مختلف الجهات، مؤكداً أن النجاح الذي تحقق في تنظيم التصفيات، جاء نتيجة طبيعية لتضافر الجهود وتعاون الجميع، مضيفاً أن الرعاة والشركاء وضعوا بصمة واضحة في إنجاح التنظيم، كما لعبوا دوراً كبيراً في تأهل المنتخب.