شكرا لقرائتكم خبر عن فيرجسون ليس شخصية مهمة في «ويمبلي» ونجم السويد لا يعرف لينيكر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تم منع الأسطورة الأسكتلندية سير أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، من ركن سيارته في مرآب الشخصيات المهمة في استاد ويمبلي بلندن خلال مباراة إنجلترا واسكتلندا في بطولة «يورو 2020»، ما جعله يمتعض وينزعج من تصرف القائمين على المرآب خصوصاً أنه قطع 4 ساعات ليصل لملعب ويمبلي.

من جهة أخرى، شعر النجم الإنجليزي السابق جاري لينيكر في استوديو التحليل بالحرج بعدما قال بطل مباراة السويد ألكسندر إيزاك (21 عاماً) على سلوفاكيا أنه لا يعرف من أثنى عليه في شبكة «بي بي سي».

وغرّد لينيكر مقدم برنامج «ماتش أوف ذا داي» على تعليق لاعب ريال سوسييداد الإسباني بإعادة نشر تصريحه على تويتر مرفقة بايموجي رجل عجوز.

ويعتبر معظم لاعبي يورو 2020 مديح لينيكر عليهم مفخرة، لكن إيزاك الحاصل على ركلة جزاء جاء منها هدف الفوز للسويد لا يعرف هوية أسطورة إنجلترا الذي وصف اللاعب بأنه مثالي للعب في البريميرليج ومع أرسنال.