شكرا لقرائتكم خبر عن أهمل زوجها علاجها.. فارتكبت جريمة هزت مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استيقظت قرية الدكة في محافظة أسوان المصرية، الجمعة، على جريمة مروعة من أم مريضة نفسية، أهمل زوجها علاجها، فأجهزت على أطفالها الثلاثة ضرباً وخنقاً، حتى لفظوا أنفاسهم الأخير قبل أن يفر الطفل الرابع بأعجوبة، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية، الجمعة.

ووقعت المأساة في قرية الدكة بمركز نصر النوبة في محافظة أسوان، بعدما أبلغ أحد المستشفيات الشرطة بوصول جثث ثلاثة أطفال أكبرهما لا يتعدى خمس سنوات وأصغرهم عامان، وعليهم أثار الضرب والخنق. وكشفت تحريات الشرطة أن الأطفال ثلاثة أشقاء لأم تعيش في المنطقة، وأنها وراء ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى معاناتها مرضاً نفسياً.

وبحسب التحقيقات قامت المتهمة بإمساك الأطفال الثلاثة وانهالت عليهم ضرباً، وأخذت تخنقهم واحداً تلو الآخر حتى لفظوا أنفاسهم جميعاً، بينما كان لديها طفل رابع فر هارباً وأبلغ جدته بما حصل لإخوته.

وأبلغ الجيران بأنهم سمعوا صراخاً وقت الحادث من بين المجني عليهم، فذهبوا لاستطلاع الأمر فاكتشفوا مقتل الأطفال الثلاثة، وأمهم في حالة انهيار عصبي، مرددة «لم أقصد قتلهم».

وكان الأطفال يعيشون مع والدتهم، بينما كان زوجها مسافراً إلى القاهرة وقت الحادث، لمرافقة والده في رحلة علاج.

وأكد الجيران أن الأم تعاني مرضاً نفسياً منذ فترة، وأن زوجها أهمل علاجها بسبب الظروف المادية؛ لأن علاجها يكلف الكثير.

وأوقفت الشرطة الأم المتهمة وتم عرضها على النيابة التي أمرت بالكشف عن قواها العقلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.