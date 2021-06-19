شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الإسلامي» يفتتح مكتباً في «الجامعة القاسمية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

افتتح «مصرف الشارقة الإسلامي» مكتباً جديداً في الجامعة القاسمية، يتيح لموظفي وطلبة الجامعة الحصول على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفي موقع واحد يسهل الوصول إليه ويتناسب مع ظروفهم ويلبي احتياجاتهم.

حضر تدشين المكتب الأستاذ الدكتور عواد الخلف، القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية، ومحمد موسى المدير الاقليمي للفروع في مصرف الشارقة الإسلامي، ومبارك الشامسي مدير فرع مصرف الشارقة الإسلامي في منطقة مويلح، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة، والذين عبّروا عن سعادتهم بافتتاح المكتب الذي يسّهل حصولهم على الخدمات المصرفية المختلفة.

وأكد نبيل أبو علوان رئيس الخدمات المصرفية للافراد في مصرف الشارقة الإسلامي، أن افتتاح المكتب الجديد يأتي في إطار تطوير سبل التعاون مع الجامعة القاسمية، وضمن التزام المصرف بدعم المؤسسات الأكاديمية والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع لتوفير أفضل الخدمات المصرفية لهم".

وتقدم الدكتور عواد الخلف بخالص الشكر والتقدير إلى مصرف الشارقة الإسلامي لجهوده في تعزيز التعاون الدائم مع الجامعة القاسمية، وحرصه على تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات الكادر التدريسي والوظيفي وكذلك الطلبة داخل الحرم الجامعي.

وسيعمل المكتب الجديد لمصرف الشارقة الإسلامي في الجامعة القاسمية، أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة 11:00 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً، علماً بأن يوم الأحد سيكون مخصصاً فقط لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية ويومي الثلاثاء والأربعاء للطلاب والطالبات.