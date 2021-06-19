شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مؤسسة تفوز بجوائز التميز العقاري في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة عن فوز 15 مؤسسة مختلفة بجائزة التميز العقاري التي أطلقتها الدائرة في شهر فبراير الماضي، ضمن سعيها الدؤوب والمتواصل لدعم وتحفيز القطاع العقاري في الإمارة الذي يشهد حركة نمو ثابتة ومستقرة بعد أن نجح في تجاوز تداعيات جائحة كورونا التي أضرت بقطاعات اقتصادية عديدة في مختلف أرجاء العالم.

واحتفلت الدائرة بالفائزين بالجائزة بحضور عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام الدائرة، ومروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير«شروق»، عبدالعزيز آل صالح مدير الدائرة، والمستشار حميد العبار مستشار الدائرة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الدائرة، وعدد من رؤساء ومديري شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية العاملة في الإمارة.

المحفزات والتسهيلات

وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي في كلمته خلال الحفل أن«القطاع العقاري في إمارة الشارقة يتعافى بشكل سريع من جائحة كورونا، وعاد للنمو والازدهار بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ودعمهما المتواصل للقطاع من خلال مجموعة المحفزات والتسهيلات والإعفاءات التي قدمتها حكومة الشارقة ممثلة بالمجلس التنفيذي للإمارة، والتي أسهمت بشكل مهم في دعم جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وقطاعات الأعمال والأفراد، وتمكينهم من تجاوز آثار أزمة كورونا بما يكفل استمرارية التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات، ومن خلال الاستثمار في تطوير البنى التحتية في الإمارة».

وأوضح الشامسي أن «جائزة التميز العقاري تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدائرة، والتي تهدف في مجملها إلى توفير الظروف المناسبة لمواصلة مسيرة التطور، ورفع مستوى التنافس بين الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي، والقضاء على المخالفات العقارية والتقليل منها، وتشجيع الفئات المختلفة العاملة في القطاع العقاري على بذل المزيد من العطاء للتميز في عملها، وعلى التواصل والتعاون المستمر مع الدائرة والاطلاع على كل جديد لديها، وذلك لتحقيق التقدم والازدهار في القطاع العقاري في الإمارة تنفيذاً لرؤية قيادتنا الحكيمة».

بيئة جاذبة

وقال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في دائرة التسجيل العقاري إن«جائزة التميز العقاري جاءت لتعزيز موقع إمارة الشارقة في السوق العقاري في المنطقة، والتأكيد على مكانتها الراسخة كبيئة جاذبة للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، وتعزيز روح التنافس بين الشركات والمؤسسات المختلفة العاملة في القطاع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للملاك، وبناء مجتمع عقاري مستقر وآمن ينعم بالتقدم والازدهار في الإمارة».

وأوضح أن «الجائزة راعت أعلى معايير الدقة والشفافية والموضوعية عند إطلاقها، حيث يتولى التحكيم فيها لجنة مشكلة من المختصين في الدائرة، وذلك لضمان نزاهة النتائج، وتكريم المستحقين الذين يبذلون قصارى جهدهم للرقي بهذا القطاع الحيوي لاقتصاد الإمارة».

وعبّر مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير«شروق»، عن تقديره لثقة دائرة التسجيل العقاري بمنهجية عمل واستراتيجية «شروق» التي تجسدت بمنح الهيئة ومدينة الشارقة المستدامة جائزتين في«التميّز العقاري» ضمن فئة «شركات التطوير العقاري»، معتبراً أن «الفوز بالجائزة هو بمثابة تكريم لجهود كل فرد من فريق «شروق»، الذين تمكنوا بإخلاصهم لرؤية الهيئة وأهدافها من إيجاد المسارات التي استكملت من خلالها مشوارها التنموي، مشيراً إلى أن هذا الفوز يشكل دافعاً إضافياً لمسيرة الهيئة نحو تعزيز مكانة الشارقة على خارطة أفضل مدن العالم في مختلف المجالات».

الفائزون

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز، حيث فاز بجائزة «فئة شركات التطوير العقاري» هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير«شروق»، ومدينة الشارقة المستدامة، وشركة الثريا العقارية. وفاز بالجائزة عن «فئة المكاتب العقارية» مكتب سالم علي الشامسي للعقارات، ومكتب الجنيدي للعقارات، ومكتب سما الشارقة، ومكتب بزلينك، والطنيجي للعقارات.

أما عن «فئة شركات خدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك»؛ فقد فاز بها شركة بلوتو لخدمات الإشراف الإداري، وشركة المدير لخدمات الإشراف الإداري. وفاز بالجائزة عن «فئة أفضل مجلس إدارة جمعية اتحاد الملاك» كل من: مجلس إدارة برج المهند، وجمعية اتحاد ملاك برج الريفيرا، وجمعية ملاك البرج الأزرق، وجمعية اتحاد ملاك برج بو خمسين، وجمعية ملاك برج أساس.