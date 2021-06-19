«أراضي عجمان» تبحث التعاون مع مركز ريادة الأعمال

عجمان: ”الخليج 365”

أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، أهمية التعاون وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية؛ لضمان توفير خدمات ومبادرات اقتصادية، تعزز تنافسية الإمارة على المستويين المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إلى مجلس سيدات أعمال عجمان ومركز عجمان لريادة الأعمال؛ بهدف تعزيز التكامل والتعاون بين الطرفين، وبحث الاستفادة من الفرص المتاحة وتبادل الآراء والأفكار؛ لخدمة الأعضاء والمتعاملين وتهيئة خدمات نوعية؛ لخدمة رواد ورائدات الأعمال.

واستعرضت مديرة مكتب مجلس سيدات أعمال عجمان، أهداف مجلس سيدات أعمال عجمان، والجهود المبذولة لخدمة عضوات المجلس وآليات دعم المشاريع المبتكرة المواكبة لتوجهات الدولة، إلى جانب توجه المجلس لتنمية الوعي الاقتصادي للفتيات عبر برامج متخصصة خلال الفترة القادمة.

وتناول العرض مبادرات مجلس سيدات أعمال عجمان «ريوقي، رفوف، ازرع واحصد، سيارتي، إشراقة، إماراتي الجميلة، نقطة بيع، بدايات e-channel، وثق وتميز».

وقدم خالد الشامسي، مدير مركز عجمان لريادة الأعمال عرضاً عن خدمات المركز المتنوعة المقدمة لرواد ورائدات الأعمال، وما يضمه من مزايا؛ حيث يوفر 164 مكتباً تستهدف أصحاب وصاحبات المشاريع تحت سقف واحد.

وخلال اللقاء ناقش الحضور إمكانية استقطاب الوسطاء العقاريين في الإمارة للاستفادة من قاعات التدريب والملتقيات المتوفرة في المركز مثل: المعرض الدائم وقاعات التدريب والمؤتمرات والابتكار.