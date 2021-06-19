174 شركة صناعات دوائية وصحية في «جافزا»

دبي: ”الخليج 365”

شهدت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) نمواً بنسبة 12% في قاعدة عملائها في قطاع الرعاية الصحية والمستحضرات الدوائية بين عامي 2019-2020.

وتشارك موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا، في معرض الصحة العربي 2021، أحد أكبر المعارض المتخصصة في مجال المعدات الطبية في الشرق الأوسط؛ بهدف تسليط الضوء على التزامها بضمان نمو قطاع المستحضرات الدوائية.

يُعد قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية من أهم القطاعات المساهمة في «جافزا»، وأحد الركائز الاقتصادية في المنطقة الحرة؛ حيث يمتد على مساحة تقارب 170 كم مربع، ويضم حالياً 174 شركة من 41 دولة، توفر فرص عمل لنحو 1100 موظف.

وفي عام 2019، بلغ حجم تجارة القطاع في جافزا 25 ألف طن متري، تصل قيمتها إلى نحو 900 مليون درهم.

تعزيز آفاق النمو

وشهد قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات نمواً متسارعاً لمواكبة حجم الطلب وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، إضافة إلى دعم سعي الدولة لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً للسياحة العلاجية. وتلعب الشراكات والمبادرات التي تطلقها الحكومة وشركات القطاعين العام والخاص دوراً مهماً في تحقيق هذه الأهداف. وتحتل موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا موقع الصدارة بين المؤسسات التي تسهم في تعزيز النمو المستدام لقطاع الرعاية الصحية في الدولة.

وقال عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات وجافزا: سلطت الطفرة المفاجئة في قطاع الرعاية الصحية والأدوية في جافزا، الضوء على الكفاءات الرئيسية للقطاع في الشرق الأوسط، والتواصل السلس الذي توفره موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات لأكثر من 3.5 مليار مستهلك من خلال مركزها اللوجستي عالي الكفاءة في جبل علي، والذي يضم جافزا وميناء جبل علي.

وأضاف دميثان: أسهم مركزنا التجاري واللوجستي في تسريع توزيع الإمدادات الطبية الخاصة بمكافحة جائحة «كوفيد-19» حول العالم، ولعب دوراً رئيسياً ضمن مبادرة دبي التي أطلقت في يناير/ كانون الثاني 2021 «التحالف اللوجستي لتوزيع اللقاحات». وكمُمكِّن عالمي للتجارة الذكية؛ حرصت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، على ضمان كفاءة واعتمادية سلسلة الإمداد على الرغم من التقلبات التي يشهدها السوق. وتعد جافزا المنطقة الحرة الوحيدة التي لديها القدرة على دعم التصنيع المحلي لقطاع الرعاية الصحية والأدوية؛ حيث تمتلك منشآت مخصصة لتخزين المواد اللازمة لحملات لقاح «كوفيد-19» كما يسهم ميناء جبل علي في دعم تجارة الأدوية؛ بما لديه من مستودعات يمكن التحكم في درجة حرارتها، إضافة إلى أنه مجهز بأكثر من 10,000 نقطة لتشغيل الحاويات المبردة موزعة عبر محطاته.

وتقدم جافزا العديد من الحوافز التي تشمل توفير مستودعات عند الطلب بعقود إيجار قصيرة الأجل وخيارات تخزين متعددة. من جهة ثانية، لا يتم فرض ضريبة قيمة مضافة أو أية رسوم جمركية، كما تساعد خدمات النقل الفاعلة؛ من حيث الكلفة في تسريع عمليات التسليم بما يعود بالفائدة على الشركات التي تعمل في جبل علي. وستطلق مشاركة موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات وجافزا في معرض الصحة العربي 2021 آفاقاً جديدة للنمو بالنسبة للشركات في هذا القطاع، الأمر الذي يشكل قيمة مضافة لاقتصاد دولة الإمارات.