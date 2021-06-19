شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة الشديدة تسقط الطيور الجارحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أسقطت الحرارة الشديدة في ولاية أريزونا الأمريكية الطيور الجارحة من الجو، إذ تجاوزت درجات الحرارة عتبة 49 درجة مئوية في الولاية، ويُعالج حوالي 20 طائراً يومياً من قبل وكالات إنقاذ الطيور الجارحة التابعة للدولة.

وذكر تقرير أن أحد أفراد دورية شرطة توقف لفحص كومة من الحطام على الطريق السريع 17 بالقرب من معسكر فيردي وأدرك أنه نسر كبير كان غير قادر على الطيران.

وقال مسؤولون بالولاية إن النسر عانى بشكل كبير من ضربة الشمس وأُجري له العلاج اللازم وتعافى بعد ذلك وتناول الطعام، وفقاً لمنظمة «Wild At Heart» المعنية بإنقاذ الطيور الجارحة في أريزونا.

وكتبت الوكالة على فيسبوك: عولج 20 طائراً جارحاً وأن موجة الحر هذه تؤثر في الطيور الصغيرة والكبيرة.

ويشهد غرب الولايات المتحدة واحدة من أشد موجات الحرارة على الإطلاق، في وقت مبكر من هذا العام.

وتخضع منطقة جنوب أريزونا لتحذيرات شديدة من ارتفاع درجات الحرارة الاستثنائية هذا الفصل، لاسيما في فترة بعد الظهر، وفقاً لخدمة الأرصاد الجوية.