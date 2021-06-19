شكرا لقرائتكم خبر عن «أشغال» الشارقة تنجز أعمال صيانة متنوعة في 3 أندية بالإمارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة أن الدائرة وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي أنجزت أعمال صيانة متنوعة في كل من أندية الحمرية والذيد وكلباء الثقافي الرياضي، وذلك ضمن خطط الدائرة لتلبية احتياجات المجلس بالحفاظ على استدامة المرافق ورفع كفاءة الأندية من حيث جاهزية المباني وتهيئة المرافق المختلفة وبما يتواكب مع الدعم المستمر لها،

وقال إن الدائرة تتابع جميع أعمال المنشآت الجديدة والتطوير والصيانة من خلال إدارتي صيانة المباني والأفرع عبر بالمتابعة اليومية والمستمرة لمتطلبات المجلس والتواصل المباشر من خلال الاجتماعات والزيارات الميدانية للوقوف بشكل مباشر على المتطلبات والعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة.

وأشار السويدي إلى تواصل الأعمال في أندية الإمارة بالتعاون مع المجلس الرياضي للحفاظ على البنى التحتية المميزة لها، وأكد أن ما يتم من أعمال مؤشر دائم إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به، والحرص على أن يُضرب بها المثل في تميز البنى التحتية والمرافق الخدمية المختلفة والصالات الرياضية المميزة والمنشآت الجديدة التي تكون على أحدث طراز، وأشار إلى أن الدائرة حريصة على متابعة كل ما يخص أعمال الإنشاءات والصيانة والتطوير في أندية الإمارة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، حرصاً على تأهيل مباني وخدمات الأندية والبنى التحتية بما يرقى بها إلى مستوى التميز والكفاءة العالية.

وأكد رئيس دائرة الأشغال أن المهام التي تقوم بها الدائرة والتي تقدمها تتعدى كونها خدمية، وترتقي دوماً إلى الأعمال التحسينية والتطويرية، ويتجلى ذلك في المحاور المجتمعية سواء السياحية منها أو الترفيهية أو الرياضية وغيرها، ويأتي مشروع تطوير الأندية وأبراج ووحدات الإنارة كأحد الخطوات المهمة في مجال التعاون المشترك مع مجلس الشارقة الرياضي.

وأكد أن تلك الأعمال تأتي في إطار حرص الدائرة على متابعة ما يستجد من أعمال ومشاريع من أجل رفع كفاءة البنى التحتية لأندية الإمارة والإيفاء بالمتطلبات بما يقود إلى أن تكون أندية الإمارة على أعلى مستوى من التجهيزات والمرافق التي تخدم الأعمال الإدارية والفنية ترجمة للدعم الكبير للأندية والرياضة في الإمارة وذلك بهدف استقبال الناشئين والشباب لممارسة الرياضة التي يحبونها ونشر الألعاب المختلفة، واستضافة البطولات المحلية والعالمية ودعم السياحة الرياضية خصوصاً في المناطق ذات الطابع السياحي.

وثمن التعاون الكبير من مجلس الشارقة الرياضي وجهودها في ما يخص المرافق والأندية الرياضية والحرص على سير العمل وتجهيز الأندية بالشكل المطلوب.

وتفصيلاً، أشار المهندس برهان محمد نائب مدير إدارة صيانة المباني إن الدائرة وبتوجيهات مباشرة من رئيسه المهندس علي بن شاهين السويدي يتابع جميع أعمال المنشآت الجديدة والتطوير والصيانة الذي يقوم بالمتابعة اليومية والمستمرة للأندية والتواصل المباشر من خلال الاجتماعات والزيارات الميدانية للوقوف بشكل مباشر على المتطلبات بالتعاون والتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي والعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة.

وفي ما يخص نادي الحمرية قامت الدائرة بتعديلات معمارية جديدة وتوريد وتركيب عشب صناعي وصيانة التشققات الخرسانية مع أعمال الأصباغ الخارجية، إضافة إلى استبدال أعمدة الإنارة ب 4 أبراج إضاءة ذات قدرة عالية في استاد النادي بطول 45 متراً مضاءة ب 218 مصباحاً كاشفاً، كما ضمّت الأعمال صيانة شاملة للسور الخارجي للنادي وتركيب أرضية من العشب الصناعي لملعب القوس والسهم إضافة إلى تعديلات للمدخل الرئيسي للملعب وإنشاء ممر خاص لمدخل اللاعبين.

وأشار إلى أن مثل هذه المشاريع الحساسة والتطويرية ما كانت لتجد طريقها إلى التنفيذ لولا الدعم الكبير الذي توليه القيادة للمسيرة الرياضية وتطويرها والارتقاء بها نحو الأفضل.

من جهته، أشار المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع إلى أن أعمال الصيانة اشتملت في نادي الذيد على استبدال الأصول في مرافق الاستاد الرئيس الذي شهد مؤخراً مباراة البطائح ونادي الذيد على استاد الأخير، وتنفيذ صيانة شاملة للصالة الرياضية وتم استبدال مضمار الجري في النادي بطول 400 متر وعرض 11 متراً، كما شملت الأعمال إزالة المضمار القديم بالكامل واعادة تركيب طبقة الأسفلت بسمك 5 سم وكمية 220 متر مكعب وتركيب طبقات المطاط الماني الصنع حسب المعتمد بمساحة 4500 متر مربع، كما تم تجديد ملعب كرة القدم وإزالة الملعب القديم بالكامل وتركيب شبكة تغذية جديدة وزراعة الملعب بعشب طبيعي معتمد من اتحاد الكرة على مساحة 10500 متر مربع وبطول 105 أمتار مع تركيب خزان لأعمال الري سعة 30000 جالون مع المضخة الخاصة به، كذلك شملت الصيانة أعمال تجديد مدرج ملعب كرة القدم وتوريد كراسي للجمهور بعدد 1000 مقعد وكراسي كبار الزوار بعدد 55 كرسياً مع تركيب غرفتين للتعليق على المباريات والنقل التلفزيوني، وتطوير غرف تبديل الملابس للفريقين واستحداث غرفة للتحكيم، كما شملت أعمال الصيانة أعمال الأصباغ الخارجية والداخلية للصالة الرياضية والمبنى الإداري إضافة الى أعمال العزل وأعمال الديكورات الجبسية لمدخل المبنى الإداري والمكتبة، وأيضاً شملت الأعمال تطوير مداخل المبنى الإداري والصالة الرياضية بتبديل غرانيت الأرضيات بمساحة 150 متراً مربعاً، كما شملت الصيانة أيضاً تجديد دورات مياه وأماكن الاستحمام في المبنى الإداري وصيانة أرضيات الرخام.

وفي مدينة كلباء، أكدت المهندسة بشاير المنصوري مديرة فرع كلباء انتهاء الدائرة من أعمال الصيانة الإلكتروميكانيكية ،واشتملت الأعمال على توريد وتركيب أجهزة التكييف واستبدال مواسير التبريد وتوريد مضخات التبريد واستبدال أنابيب المياه وتوريد وتركيب خزانات مياه إضافة إلى أعمال الإنارة الداخلية وتوريد وتركيب أنظمة إطفاء الحريق.

كذلك قامت الدائرة سابقاً في نادي كلباء بأعمال الصيانة المدنية كافة لكل من المبنى الإداري والصالة الرياضية ومبنى الاستاد، وتضمنت الأعمال تأهيل المنصة الرئيسية وإضافة عدد 4 كبائن ومنصات مخصصة لوسائل الإعلام وأخرى لكبار الشخصيات، كما تم استبدال مضمار الجري ونظام تصريف المياه حول الملعب الرئيسي،و تضمنت الأعمال أيضاً عمل إضافة مكتبة إلى الصالة الرياضة، وجارٍ حالياً استبدال أرضيات الصالة الرياضية، وتطوير المدخل الرئيسي لمبنى الإدارة.