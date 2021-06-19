شكرا لقرائتكم خبر عن ثقوب الجبن السويسري مصدر إلهام لجلب الطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

استلهم العلماء في مختبر برينستون لفيزياء البلازما التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، من ثقوب الجبن السويسري مكونات لتحسين عملية جلب «طاقة الاندماج» التي تغذي الشمس والنجوم، إلى الأرض.

وتظهر عمليات «المحاكاة الحاسوبية» الجديدة أن وضع ثقوب «أغطية مسامية تشبه الإسفنج تغطي خزانات الليثيوم السائل» حول الجدران الداخلية لمنشآت اندماج «توكاماك» (نوع من أنواع المفاعلات النووية الاندماجية، على شكل كعكة) يمكن أن تمتص الحرارة الزائدة داخل منشآت المفاعلات النووية، ونقل الحرارة إلى المولدات للمساعدة في إنتاج الكهرباء.

ويجمع الاندماج بين عناصر الضوء في شكل بلازما «الحالة الساخنة المشحونة للمادة المكونة من الإلكترونات والنواة الذرية وتولد كميات هائلة من الطاقة».

ويسعى العلماء إلى تكرار تفاعلات الاندماج على الأرض للحصول على مصدر طاقة لا ينضب لتوليد الكهرباء.

وقال البروفيسور أندريه خوداك، كبير المهندسين في منشآت «توكاماك» والمؤلف الرئيسي للبحث: «هذا نظام يمكن أن يسمح بجمع الحرارة من البلازما، ويمكن إزالة الطاقة باستخدام المعدن السائل، الذي يعمل مثل الإسفنج الحراري، ثم توصيل الحرارة إلى مولد، أو أي جهاز آخر لتحويل الطاقة إلى كهرباء».

وأضاف: إن هذا التصميم الجديد بسيط وفعال ولا يحتاج إلى أي أجزاء متحركة، من خلال توصيل تيار كهربائي عبر قناة تحت الثقوب، إذ ينتج التيار مجالاً مغناطيسياً يحرك الليثيوم «عنصر كيميائي» عبر الثقوب إلى السطح.