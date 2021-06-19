سوق دبي الحرة أفضل إنجاز متميز للعام العشرين على التوالي

دبي: ”الخليج 365”

فازت سوق دبي الحرة بجائزة أفضل إنجاز متميز لسوق حرة في مطارات الشرق الأوسط خلال الحفل الافتراضي الثاني لتوزيع جوائز «فرونتير» آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط من مجلة أخبار الأسواق الحرة الدولية، والذي قدمه كل من فيليكس بارلو، ناشر مجلة أخبار الأسواق الحرة الدولية «فرونتير»، والمحررة كابيلا آيرلاند.

ويعد هذا الفوز الـ 20 لسوق دبي الحرة في هذه الفئة التي كانت تُمنح سابقاً تحت مسمى «أفضل سوق حرة لتجزئة السفر في مطارات الشرق الأوسط»، ونالت السوق جائزتها الأخيرة تقديراً لجهودها المبذولة في تكييف أعمالها لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات على الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، بما في ذلك إطلاقها خدمة سوق دبي الحرة للتوصيل المنزلي في يونيو/ حزيران 2020، والتي أتاحت قناة تسوق إضافية لسكان الدولة. كما كرمت الجائزة الفعاليات الاجتماعية المؤسسية الدائمة لسوق دبي الحرة التي استمرت في تحديد أهم القضايا وتقديم الدعم لها، وسلطت الضوء على احتفاء السوق بالذكرى 37 لتأسيسها في ديسمبر/ كانون الأول 2020، والذي شكل منعطفاً مهماً في مسيرة المؤسسة والتزامها طويل الأمد بصناعة تجزئة السفر.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نحن سعداء بحصولنا على هذه الجائزة للسنة

الـ20 على التوالي، وأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، على دعمه الكبير والدائم للمؤسسة، وأشكر جميع العاملين في هذه الصناعة ولجنة حكام الجائزة الذين صوتوا لمصلحة سوق دبي الحرة في هذه الفئة، بعد عام حفل بصعوبات جمة للأسواق الحرة، وأنا مسرور بتكاتف فريق عمل السوق من مديرين وموظفين للتعامل مع هذا الظرف».

كما ترشحت سوق دبي الحرة بقوة للفوز بجوائز ثلاث فئات أخرى؛ هي: «الإنجاز المتميز لمؤسسة تجزئة عبر الإنترنت» لتميزها في خدمة التوصيل المنزلي، و«مؤسسة تجزئة السفر للعام في آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط» و«فريق العام» تقديراً لتميز فريقي العمليات والموارد البشرية.