شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 130,478 لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، السبت،تقديم 130 ألفاً و478 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع ما قدّمته حتى اليوم 14مليوناً و428 ألفاً و916 جرعة، بمعدل توزيع 145.89 لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة، لتوفير اللقاح، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، وستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس