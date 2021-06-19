شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة المهيري.. إنجاز تاريخي لرياضة «أصحاب الهمم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حارب: أبناء الوطن قادرون على التألق في مختلف المحافلثاني جمعة: ثقة القيادة الرشيدة في هذه الفئة سر نجاحاتهممحمد الهاملي: فتاة الإمارات على قدر التحدي دائماًالعصيمي: البطلة تسلحت بالعزيمة وأوفت بالوعود

حققت عائشة المهيري لاعبة نادي دبي للرماية، إنجازاً تاريخياً بالتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020» كأول لاعبة إماراتية في تاريخ رماية «أصحاب الهمم» تحجز مقعدها في الألعاب البارالمبية، بعد أن سجلت رقماً شخصياً جديداً (628.6) البندقية فئة الواقف خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم للرماية المقامة في ليما عاصمة بيرو لتسجل هذا التميز، وتصيب الهدف قبل 71 يوماً من انطلاق الحدث البارالمبي المرتقب بطوكيو، مؤكدة أن الرياضة النسائية بالدولة على الطريق الصحيح، وتسير بخطوات ثابتة لتحقيق طموحاتها، وخصوصاً أن هذا الإنجاز يفتح الباب على مصراعيه لراميات أصحاب الهمم بعد أن دخلت عائشة التاريخ كأول فتاة تطرق الباب البارالمبي.

وأهدت بطلتنا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات وكل امرأة إماراتية، موجهة الشكر إلى نادي دبي لأصحاب الهمم على تهيئته لها كل عوامل التفوق، مشيرةً إلى أن التواجد في طوكيو يمثل لها مصدر فخر واعتزاز، وخصوصاً أن مشوارها في الرماية لم يتعد السنة ونصف السنة.

وقالت: «سر نجاحي يتمثل في ثقتي في بلادي ونفسي ودعوات والدتي مما أهلني لتحقيق هذا الإنجاز بعد أن نجحت في تخطى إعاقتي بالإصرار والتحدي، حيث وضعت هدفاً لذلك وكنت أحلم بالوصول إلى دورة الألعاب البارالمبية، وخصوصاً أن فتاة الإمارات دائماً في الموعد وعلى قدر التحدي والمسؤولية، وأتطلع لرفع علم الإمارات في هذا المحفل البارالمبي المهم».

وهنأ سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي القطاع الرياضي بالدولة، وخصوصاً فئة أصحاب الهم بتأهل بطلة نادي دبي لأصحاب الهمم الرامية عائشة عيسى راشد المهيري إلى دورة طوكيو للألعاب البارالمبية 2020، لتنضم إلى نخبة الأبطال من أصحاب الهمم من مختلف الرياضات الذين سيمثلون الوطن في الألعاب البارالمبية.

وقال: «يعكس هذا الإنجاز الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لفئة أصحاب الهمم، وحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعم ومساندة هذه الفئة المهمة في المجتمع، والذي كان له المردود الإيجابي خلال مسيرة هؤلاء اللاعبين».

وثمن سعيد حارب جهود نادي دبي لأصحاب الهمم في تهيئة وتدريب اللاعبين الإماراتيين ليتمكنوا من التأهل لمثل هذه البطولات البارالمبية العالمية الكبيرة، وقال: "إنجاز عائشة المهيري ليس فقط في تأهلها للألعاب البارالمبية، إنما لكونها أول رامية إماراتية من أصحاب الهمم تتأهل إلى هذا الحدث العالمي الكبير، بعد أن حققت رقماً قياسياً شخصياً جديداً، وثقتنا كبيرة في أبنائنا من أصحاب الهمم في أن يحققوا ألقاباً وميداليات خلال هذه الدورة ليبرزوا للعالم الوجه المشرق لرياضة أصحاب الهمم في الدولة، كما عودونا دائماً وقدرة أبناء الوطن على تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الدولية، ونتطلع أن يصل جميع أبطال الإمارات في جميع الرياضات إلى منصات التتويج العالمية ويحققوا النتائج المرجوة.

من جانبه، قال ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم إنهم في النادي كانت لهم أهداف أكبر من المتوقع، لأننا راهنّا على عنصر يعشق التحدي ويتجاوزه وهكذا كان أبناؤنا أصحاب الهمم وها هي عائشة المهيري تسير على النهج نفسه وتحقق في وقت قصير من ممارستها لهذه اللعبة أكثر مما هو متوقع منها كأول رامية تمثل الإمارات في طوكيو.

وأضاف: «نهنئ قيادتنا الرشيدة وثقتها في أبنائها من أصحاب الهمم لتحقق راميتنا المراد، ونحن في انتظار المزيد منها في الدورة البارالمبية والبطولات المقبلة».

ووصف محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية عضو اللجنة البارالمبية الدولية التأهل المباشر لعائشة بالإنجاز الكبير، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، والتي ظلت تحرص على دعم رياضة المرأة، والتي هي زاخرة بالبطلات وهن على قدر التحدي دائماً، إضافة إلى تعاون اللجنة البارالمبية الإماراتية مع الأندية وأجهزتها الإدارية والفنية.

وقال: «نتمنى أن تحقق عائشة ميدالية في التحدي البارالمبي المقبل في ظل هذا الاهتمام الكبير الذي ظل يحظى به أصحاب الهمم من قيادتنا الرشيدة».

ووجه ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على دعم سموه ومتابعته القريبة لأصحاب الهمم خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة المؤهلة إلى طوكيو، مشيراً إلى أن مجلس دبي الرياضي قدم كل الدعم من أجل المحافظة على المكاسب الرياضية التي ظل يحققها أصحاب الهمم لتفي البطلة بالوعود.

وأكد العصيمي أن إصرار وعزيمة البطلة عائشة كانا مفتاح هذا التأهل التاريخي، والذي يسجل لأول مرة في تاريخ الرياضة الإماراتية البارالمبية، وأشار إلى أن نادي دبي لأصحاب الهمم وفر كل الإمكانات من أجل تهيئة اللاعبة لتحقيق طموحاتها، بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الإماراتية لتعزيز فرص منتخبات الدولة الرياضية المشاركة في الدورة.