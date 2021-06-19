المرزوقي: جهود اتحاد التنس أدت لنقلة نوعية للعبة في الإمارات

أكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، ناصر يوسف المرزوقي، الموسم 2020-2021 أنه كان حافلاً بالتجديد وتحقيق المكاسب في مختلف الاتجاهات، مما أسهم بنقلة نوعية لرياضة التنس في الدولة وعزز التطلعات للمرحلة المقبلة، وأشاد بدعم الهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي في تنفيذ الكثير من البرامج ووفقاً للإجراءات الاحترازية للحد من جائحة كورونا (كوفيد- 19)، مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم حريص دائماً على تعزيز ثقافة ممارسة التنس وتطويرها بشكل مستمر.

وأوضح المرزوقي أن أبرز البرامج التي نفذها الاتحاد هي المرحلة الأولى من برنامج تطوير لاعبي التنس الموهوبين، الذي يشرف عليه الاتحاد والذي أقيم في ملاعب نادي النصر ليجيرلاند في دبي بمشاركة 32 لاعباً ولاعبة للأعمار من 4 إلى 10 سنوات، وذلك لتعزيز ثقافة ممارسة التنس لدى الأعمار المبكرة، وشدد على أن تنظيم أول بطولة نسائية للتنس برعاية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة يعد ثمرة مهمة لجهود الاتحاد في توسيع الرقعة الجغرافية لممارسي التنس في الدولة.

وتابع: «أسهمت العلاقة المتميزة التي تجمعنا مع الاتحاد الدولي والشراكة مع مختلف جهات المجتمع ومنها مجموعة الحبتور الدولية ودائرة التنمية السياحية في رأس الخيمة، في تنظيم 5 بطولات محلية ودولية في تنس الشاطئية وبجوائز مميزة مما جذب نخبة من أفضل لاعبي العالم فضلاً عن لاعبي الإمارات، كما أن الانضمام لبرنامج التصنيف العالمي يعد خطوة إلى الأمام في تشجيع اللاعبين على ممارسة التنس والمشاركة في البطولات ومواكبة النقلة النوعية العالمية للتنس لكي يستفيد منها ممارسو اللعبة في الإمارات، كما أن إقامة بطولتي الاتحاد الدولي للسيدات لأول مرة في ملاعب الإمارات والتي تبلغ جوائزهما 25 ألف دولار، والتي استضافت الفجيرة البطولة الأولى لها واستضافت مجموعة الحبتور البطولة الثانية، يعد إنجازاً مميزاً مكملاً للجهود التي يبذلها الاتحاد لدعم مكانة الإمارات في الجانب الرياضي عالمياً، وعلى الصعيد المحلي فقد تم تنظيم 80 بطولة، وارتفع عدد الأكاديميات المنضوية تحت مظلة الاتحاد إلى 70 أكاديمية، وتم تسجيل أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد».